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'' البام '' يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 17:03 البام يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني | بوليتيك
'' البام '' يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني
في إطار مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، تدخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح يوم أمس (الأربعاء) بالغرفة الثانية، محددا

''شوف تيفي ''


في إطار مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، تدخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح يوم أمس (الأربعاء) بالغرفة الثانية، محددا عشر اختلالات أساسية طبعت العمل الارتجالي للمكتب المغربي للسياحة، ومحملة حكومة العثماني المسؤولية السياسية والأخلاقية لتجاوز التدبير الارتجالي لهذا القطاع الحيوي بشكل عام.

'' شوف تيفي '' تتابع إجمال الإختلالات العشر التي طبعت عملت المكتب على الشكل التالي:

أولا: لا يمكن فصل الإشكالات الكبرى المرتبطة بغياب الانسجام و الالتقائية في السياسات العمومية بين مختلف القطاعات الحكومية التي من المفترض أن تتقاطع جميعها لخدمة كل الاستراتيجيات والبرامج المسطرة في هذا القطاع سواء ما يتعلق بقطاع التجهيز أو النقل بمختلف تفرعاته الطرقي والجوي والبحري.

ثانيا: تنبيه التقارير الصادرة عن مؤسسات الحكامة من المفروض أن تشكل ناقوس خطر يجعل الحكومة تتفاعل معه بالجدية المطلوبة.

ثالثا: عجز المكتب عن تسويق المنتوج السياحي وفق المعايير الدولية التي تتبنى أساليب مبتكرة لتعزيز الجاذبية، ويتجسد هذا الفشل في غياب رؤية واضحة وسياسة معقلنة لاستثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة سواء ما يتعلق بالسياحة القروية أو تقديم عروض لفائدة الطبقات المتوسطة.

رابعا: تجاهل السياحة الداخلية، بالرغم من أنها أحد الروافد الأساسية للنهوض بهذا القطاع، شكل إحدى المعيقات الأساسية لتطوير هذا القطاع رغم أنها جاءت ضمن رؤية 2020 التي سطرها المكتب لكن على مستوى التنزيل الفعلي والواقع، مع فشل المكتب في كسب هذا الرهان الذي يبقى جد متواضع بالمقارنة وحجم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي وحجم المنافسة المحتدمة مع باقي الوجهات.


خامسا: عدم نجاعة برنامج '' كنوز بلادي'' وفشله في استقطاب مغاربة العالم من خلال تقديم منتوج سياحي يراعي احتياجاتهم ورغباتهم، وهو ما فوت أيضا فرصا حقيقية كان من الأجدر استثمارها بالشكل الأمثل لتعزيز وجهة المغرب السياحية.

سادسا: عدم استطاعة حكومة العثماني استغلال الموقع الاستراتيجي المتميز للمغرب وثرائه الطبيعي والحضاري والثقافي وخصوصيات المدن المغربية من أجل تحقيق نقلة نوعية، للقطاع السياحي واستقطاب أكبر عدد من السياح الذين يزورون بلادنا لحد الآن.

سابعا: ضرورة نهج سياسة سياحية لم تأخذ بعين الاعتبار الرفع من القدرة التنافسية للقطاع، من خلال صياغة منتوج سياحي يتسم بمزايا تفضيلية وبجودة عالية وكلفة تنافسية وبمقاييس جاذبية.

ثامنا: عقد الرهان على المكتب الوطني المغربي للسياحة كقاطرة أساسية للنهوض بالصناعة السياحية خاصة التعريف بوجهة المغرب ومؤهلاته الطبيعية وتفعيل الاستراتيجيات والأهداف المسطرة ومن ضمنها رؤية 2020 للسياحة، جعل مجموع البرامج والاستراتيجيات التي تم تسطيرها لم تجد طريقها نحو التفعيل وهو ما فوت على بلادنا فرص حقيقية للاصطفاف ضمن الوجهات العالمية الرائدة في المجال السياحي.

تاسعا: إغفال تحديد مخططات تسويق لكل نوع من الأسواق ذات مواصفات مشتركة، وبالموازاة مع إعادة تصنيف الأسواق المستهدفة، تخلى المكتب عن منطق تخصيص الموارد للأسواق بالنظر لتموقعها الاستراتيجي.

مع استنساخ العناصر المسطرة على مستوى الاستراتيجية، حيث تشتمل على عناصر ذات طابع شمولي كعدد العقود المزمع إبرامها مع وكلاء الأسفار على مستوى كل سوق وعدد المعارض التي يتطلع المكتب الحضور فيها وكذا الوسائل التي سيتم اعتمادها على مستوى التواصل المؤسساتي.

عاشرا: غياب التوازن بين أنشطة التسويق الموجهة إلى المستهلكين(السياح) ووكلاء الأسفار الشركاء والعلاقات العامة والذي يفترض أن يستجيب للمنطق الذي يأخذ بعين الاعتبار هيكلة سوق الأسفار على مستوى كل بلد ومدى تثبيت سمعة المغرب كوجهة سياحية وكذا تموقعه على صعيد كل سوق.

 

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شوف تيفي المغرب البام عشر اختلالات المكتب الوطني للسياحة حكومة العثماني

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