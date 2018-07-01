هام للمغاربة.. وجدو راسكم ما بقاش بزاف: هذا أول أيام عيد الأضحى ﻿

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، لـ ''شوف تيفي'' يومه الخميس 19 يوليوز، أن جميع الدول العربية ومن بينها المغرب، وكما احتفلت بالإجماع في عيد الفطر، فإنها ستحتفل بالإجماع بعيد الأضحى الذي

"شوف تيفي"



أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، لـ "شوف تيفي" يومه الخميس 19 يوليوز، أن جميع الدول العربية ومن بينها المغرب، وكما احتفلت بالإجماع في عيد الفطر، فإنها ستحتفل بالإجماع بعيد الأضحى الذي سيكون يوم الأربعاء 22 غشت 2018.

وأوضحت الجمعية الفلكية المغربية المذكورة أن الإقتران المركزي، سيحدث يوم السبت 11 غشت 2018 في تمام 09:59، وسيحدث ذلك اليوم كسوف جزئي لا يرى في المغرب والمنطقة العربية، مشيرة إلى أنه وبالنسبة للمملكة العربية السعودية ستدعو المحكمة العليا لرؤية هلال ذي القعدة يوم السبت 29 ذو القعدة 1439 هـ/ 11 غشت 2018 وستكون الرؤية ممتنعة ذلك اليوم، وعلى أساسه ستعلن مصر والعديد من الدول العربية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الإثنين 13 غشت 2018، وهو نفس ما يذكره التقويم الهجري الموحد للإمارات العربية المتحدة، والتقويم العماني 2018 المعتمد في سلطنة عمان التي ستراقب الهلال مع المغرب.

وأضافت الجمعية أن المملكة المغربية، ستتحرى الهلال مساء الأحد 12 غشت 2018 حيث ستبدأ التقارير تصل بعد غروب الشمس إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثبوت رؤية الهلال في حالة صفاء الجو، ابتداء من مدينة فكيك أول مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، والمعطيات العلمية تشير أن الهلال سيمكث بالمدن المغربية بين 64 و66 دقيقة، وارتفاعه بين 12 و13 درجة أما عمره فسيكون أكثر من 33 ساعة، وستعلن الوزارة كما جرت العادة بصوت المدافع والمزمار من خلال القنوات الرسمية وموقعها الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال عند الساعة 20:39 بالتوقيت المحلي لأن الشمس ستغرب بمدينة الداخلة آخر مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، وعليه سيكون أول ذي الحجة يوم الإثنين 13 غشت بالمغرب، والمملكة المتحدة التي تتبع رؤية المغرب، لتكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 21 غشت، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت بالمغرب وأغلب الدول العربية والإسلامية.





