عاجل .. الرسوب في الباكالوريا يدفع بتلميذة لمحاولة الاتحار بتيزنيت ﻿

نقلت قبل قليل فتاة تبلغ من العمر 19 سنة في حالة جد حرجة لمستعجلات المستشفى الإقليمي لتيزنيت، بعدما حاولت وضع حد لحياتها، وذلك بتناولها لكمية كبيرة من أقراص دواء وجدته بمنزل أسرتها.

شوف تيفي:تيزنيت

نقلت قبل قليل فتاة تبلغ من العمر 19 سنة في حالة جد حرجة لمستعجلات المستشفى الإقليمي لتيزنيت، بعدما حاولت وضع حد لحياتها، وذلك بتناولها لكمية كبيرة من أقراص دواء وجدته بمنزل أسرتها.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالضحية هي تلميذة تدرس بإحدى الثانويات التابعة لإقليم تيزنيت وتنحدر من دوار "إد كنيظة" التابع للنفوذ الترابي لجماعة "الركادة" قيادة أولاد جرار، وحاولت الاتحار نتيجة عدم تمكنها من الحصول على شهادة الباكالوريا، الشيء الذي جعلها تدخل في صدمة كبيرة ونوبة نفسية أزمت أوضاعها، لتقرر وضع حد لمعاناتها، وذلك بتناولها لمجموعة من أقراص أحد الأدوية.

وأضاف ذات المصدر، أن عائلة الضحية عثرت على فلذة كبدها مغشي عليها وفي حالة صحية حرجة داخل غرفتها، لتربط الاتصال بمصالح الوقاية المدنية والتي هرعت لعين المكان، وقامت بنقل الفتاة صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت لإسعافها، وإخضاعها لعملية غسل المعدة والأمعاء.

هذا ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف حيثيات وملابسات إقدام الضحية على محاولة الانتحار.





