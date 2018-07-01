سقطة بناجح التي أريد لها أن تنسي الجميع وقفة كرسيف ﻿

بسقطة ''إرادية''، أراد حسن بناجح عن سبق إصرار وترصد، أن يلعب دورا بطوليا في وقفة كرسيف المحظورة كما هو حال جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها، فانكشف أمره، لينهال عليه فايسبوكيون بوابل من عبارات

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بسقطة "إرادية"، أراد حسن بناجح عن سبق إصرار وترصد، أن يلعب دورا بطوليا في وقفة كرسيف المحظورة كما هو حال جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها، فانكشف أمره، لينهال عليه فايسبوكيون بوابل من عبارات السخرية والتهكم التي جعلته في وضع لا يحسد عليه في حقيقة الأمر.

بناجح الذي ادعى "زورا" اعتداء السلطات العمومية عليه لتبرير أسباب سقطته المكشوفة أمام المحكمة الإبتدائية بمدينة كرسيف يومه الخميس، قال له أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي ساخرا وهو يعقب على صورة أخذها قيادي جماعة العدل والإحسان لنفسه بأريحية وهو على الأرض عبر تقنية سيلفي وقام بنشرها في الحين عبر صفحته الفايسبوكية، (قال له ) "نوض البوحاطي .. لقد سئمنا من حركاتك الطفولية لإظهار تضحياتك الجسام بجماعتك "، فيما رد عليه آخر بعبارة لا تخلو بدورها من عبارات التهكم عندما قال: بناجح كيتخيل راسو مبحر مع صحابو في الشاطىء.. خاصو غير براصول"

فايسبوكي أخر قال لحسن بناجح الذي وضع نفسه في موقف محرج "واكذوب والله ما قاسو شي واحد.. كنت حاضر وشفت كلشي بعيني دار موتى حمار باش يقول شوفو الظلم"، في الوقت الذي اعتبر آخر في إحدى التعليقات الواردة على الصورة الأضحوكة هاته الجماعة عوض أن تملأ المساجد تقوم بتعمير الشوارع وخلق البلبلة"

ويذكر أن هذه التعليقات الساخرة على بناجح وجماعته العدل والإحسان تأتي بعدما أعلنت هذه الأخيرة أن السلطات العمومية بمدينة جرسيف، قد تدخلت بشكل عنيف لمنع الوقفة التضامنية مع الصحافي والمدون سعيد بوغالب، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، حيث تعرض كل من حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وفؤاد هراجة، عضو المكتب الوطني للهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان للاعتداء.

كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء من هذه الجماعة المحظورة، قد نظموا وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف تزامنا مع محاكمة المدون بوغالب، التي تهدف حسب الجماعة إلى مصادرة حقه، في التعبير عن رأيه.