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الإشاعات المشوشة المسمومة

حصري وبالفيديو..الفتاة اللي دارت روينة في الفيسبوك وقالوا تزوجات بصاحبتها تخرج عن صمتها: '' جراو عليا من الدار وعندي مشكل مع خويا''

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 13:47 حصري وبالفيديو..الفتاة اللي دارت روينة في الفيسبوك وقالوا تزوجات بصاحبتها تخرج عن صمتها: جراو عليا من الدار وعندي مشكل مع خويا | مجتمع
حصري وبالفيديو..الفتاة اللي دارت روينة في الفيسبوك وقالوا تزوجات بصاحبتها تخرج عن صمتها: '' جراو عليا من الدار وعندي مشكل مع خويا''
كشفت ''فاتي'' بطلة إشاعة الزواج بصديقتها أن شقيقها أخذ موقفا منها مباشرة بعد انتشار الصور والفيديوهات، مؤكدة أنها ستحاول توضيح الأمور له حتى تعوزد العلاقة بينها لطبيعتها.

''شوف تيفي''

كشفت ''فاتي'' بطلة إشاعة الزواج بصديقتها أن شقيقها أخذ موقفا منها مباشرة بعد انتشار الصور والفيديوهات، مؤكدة أنها ستحاول توضيح الأمور له حتى تعوزد العلاقة بينها لطبيعتها.

ونفت بطلة إشاعة الزواج بوجدة، وجود علاقة جنسية مع صديقتها التي ظهرت معها في العديد من الصور والفيديوهات التي تم تداواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، واصفة جميع المعطيات التي تم تداولها بـ ''الإشاعات''.

وأوضحت الفتاة التي ترتدي ملابس شبيهة بملابس الشباب، في تصريح أدلت به لـ ''شوف تيفي'' أن الصور المثيرة للجدل تم التقاطها خلال عيد ميلاد صديقتها، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بحفلة زواج كما تم الترويج له في العديد من الصفحات الفيسبوكية.

وأكدت الفتاة الملقبة بـ ''فاتي'' على أن شخصين تعرف هويتهما قاما بتسريب صور عيد الميلاد، وهو ما أثر على والدتها، مبرزة في الوقت نفسه أن الفتاة التي ظهرت معها في الصور والفيديوهات مجرد صديقة تعرفت عليها منذ خمس سنوات.

 

وبخصوص ارتداء الملابس الذكورية، فقد أكدت ''فاتي'' أن ارتداءها لهذه الملابس كان عن قناعة نظرا لارتباطها الكبير بالرياضة ولهذا فإنها لا تهتم بما يقوله الآخرون.

وعلاقة بالفتاة، فقد أكدت والدتها لـ ''شوف تيفي'' أن ابنتها ''فاتي'' تبلغ من العمر 19 سنة، ولا وجود لعلاقة بينها وبين صديقتها، والأمر يتعلق بعيد ميلاد، وليس بزواج كما تم الترويج له بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن شقيق ''فاتي''، أخذ موقفها منها وقرر طردها من المنزل.


وأكدت والدة الفتاة أن هذه الأخيرة تعاني من مرض نفسي وتصرفاتها عادية وهي مقتنعة بما تقوم به وبلباسها، وتمارس الرياضة وتحلم بالوصول إلى الشهرة من خلال الموسيقى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وجدة الزواج عيد ميلاد الزواج الفتاة عيد الميلاد

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