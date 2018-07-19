عاجل وبالصور..البسيج يعرض محجوزات أخطر عصابة إجرامية متخصصة في التزوير تم تفكيكها بالمغرب ﻿

عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يومه الخميس 19 يوليوز مجموعة من المحجوزات التي تم ضبطها لدى عصابة إجرامية تم تفكيكها، لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة

"شوف تيفي"

عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يومه الخميس 19 يوليوز مجموعة من المحجوزات التي تم ضبطها لدى عصابة إجرامية تم تفكيكها، لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية .

والتقطت كاميرا قناة "شوف تيفي" قبل قليل، مجموعة من الصور لهذه المحجوزات من داخل مقر "البسيج" بمدينة سلا، والمكونة من أختام لسفارات أجنبية، وأختام للمملكة المغربية وجوازات سفر مغربية وأخرى لدول أجنبية سليمة الشكل، طوابع مخزنية مزورة، أوراق الإقامة لدول أجنبية ووثائق أخرى ومعدات وآلات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى سيارات ومبالغ مالية وهواتف نقالة.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد أعلن في بلاغ له أنه لا زال يواصل أبحاثه في هذه القضية بهدف توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم وكشف كافة التواطئات المحتملة في تسهيل اقترافها، وحجز كل الآليات والمعدات المستعملة وذلك تحت الإشراف الفعلي والمباشر للنيابة العامة المختصة.