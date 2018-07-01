بالفيديو..هاذ شي خطير بزاف: مواطنة شرملات ممرضة وسط مستشفى بتاونات ﻿

نشرت العديد من الصفحات الفيسبوكية في الساعات الأولى من يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو قيل إنه يوثق للحظة تعرض ممرضة لاعتداء خطير داخل المستشفى الإقليمي لمدينة تاونات.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات الفيسبوكية في الساعات الأولى من يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو قيل إنه يوثق للحظة تعرض ممرضة لاعتداء خطير داخل المستشفى الإقليمي لمدينة تاونات.

وحسب المعطيات المتداولة الخاصة بهذا الفيديو فإن الأمر يتعلق بممرضة رئيسة مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي تاونات، أصيبت بجرح غائر على مستوى الرأس، وتعرضت للسب والقذف من طرف مرافقي مريض.

ويظهر الفيديو المتداول الذي تبلغ مدته دقيقة و35 ثانية، لحظة قيام مواطنة بالاعتداء على الممرضة التي أصيبت بجرح بليغ على مستوى الرأس، قبل أن يتدخل العديد من المواطنين المتواجدين بعين المكان من أجل إنهاء الموضوع.