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برافو... رجال الحموشي يضبطون سيارة محملة بالمخدرات بمدينة القنيطرة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 13:26 برافو... رجال الحموشي يضبطون سيارة محملة بالمخدرات بمدينة القنيطرة | بوليتيك
برافو... رجال الحموشي يضبطون سيارة محملة بالمخدرات بمدينة القنيطرة
تمكن عناصر من فرقة الدراجين ليلة أمس بتنسيق مع فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن مدينة القنيطرة من توقيف 3 أفراد بحوزتهم كمية مهمة من المخدرات.

شوف تيفي

تمكن عناصر من فرقة الدراجين ليلة أمس بتنسيق مع فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن مدينة القنيطرة من توقيف 3 أفراد بحوزتهم كمية مهمة من المخدرات.

وحسب بعض المصادر فإن المصالح الأمنية بالقنيطرة توصلت بإخبارية تفيد بأن سيارة من نوع مرسيديس 250 متوجهة نحو المدينة كانت محملة بكميات مهمة من المخدرات قدرت ب 3 كيلوغرامات.

وحسب نفس المصدر فإن التنسيق المحكم للعناصر الأمنية بتعليمات من والي أمن القنيطرة وإشراف الضابط الممتاز "الغزالي" فقد تم ضبط السيارة المشبوهة بمنطقة باب فاس وتوقيف 3 أشخاص كانوا على متنها ينحدرون من منطقة سوق الأحد التابع لجماعة بنمنصور حيث قام رجال الأمن مباشرة بتفتيشها بشكل دقيق ليتبين لهم بعد ذلك صدق الإخبارية الواردة ، حين تم العثور على كمية المخدرات والتي قدرت ب 3 كيلوغرام تم توزيعها وإخفاؤها في مخابئ سرية في مختلف أجزاء السيارة ليتم بعدها أخذ الموقوفين إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية.

هذا، و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث لتعميق البحث معهم الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

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شوف تيفي المغرب فاطمة الزهراء رجمي الحموشي يضبطون سيارة بالمخدرات القنيطرة

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