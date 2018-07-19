 هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن | مجتمع

هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن

الحكومة تقود الحوار الاجتماعي بلا نقابات وتخصص 6 مليار درهم كزيادة في الأجور! | بوليتيك

الحكومة تقود الحوار الاجتماعي بلا نقابات وتخصص 6 مليار درهم كزيادة في الأجور!

نيويورك.. المغرب ينظم اجتماعا وزاريا حول المبادرة الإفريقية من أجل الاستدامة والاستقرار والأمن | بوليتيك

نيويورك.. المغرب ينظم اجتماعا وزاريا حول المبادرة الإفريقية من أجل الاستدامة والاستقرار والأمن

العثماني: مستعد للإنصات للشباب ومشاكلهم لا تحل بقرارات آنية | بوليتيك

العثماني: مستعد للإنصات للشباب ومشاكلهم لا تحل بقرارات آنية

خدوش وكدمات تطيح بأحد أكبر المجرمين الفارين من جريمة قتل واغتصاب وحرق | حوادث و حقوق

خدوش وكدمات تطيح بأحد أكبر المجرمين الفارين من جريمة قتل واغتصاب وحرق

أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط | مجتمع

أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط

فيديو جد خطير..اندلاع حريق مهول داخل حافلة نقل المدينة بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..اندلاع حريق مهول داخل حافلة نقل المدينة بالبيضاء

حرائق واحات طاطا تدفع أخنوش لإطلاق برنامج يروم إعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل لتأهيل المنطقة | بوليتيك

حرائق واحات طاطا تدفع أخنوش لإطلاق برنامج يروم إعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل لتأهيل المنطقة

مكتب الأبحاث القضائية يطيح بعصابة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية | بوليتيك

مكتب الأبحاث القضائية يطيح بعصابة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في

الإشاعات المشوشة المسمومة

هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 12:33 هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن | مجتمع
هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن
بعدما عانق محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة يوم أمس الأربعاء أسوار سجن مدينة سطات عقب قضائه لسنة وستة أشهر نافذة، نشر مول الكاسكيطة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك تدوينة مطولة يلخص من خلالها

شوف تيفي

بعدما عانق محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة يوم أمس الأربعاء أسوار سجن مدينة سطات عقب قضائه لسنة وستة أشهر نافذة، نشر مول الكاسكيطة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك تدوينة مطولة يلخص من خلالها الظروف القاسية التي عاشها بالسجن.

وجاء في تدوينة مول الكاسكيطة، « السجن ليس أربعة جدران رفقة السجان بل هي أكثر مما تظن، فإن لم تستطع أن تناضل من أجل حقوقك وتنتزعها فأنت سجين خوف نفسك، إن لم تستطع أن ترفع صوتك وسط الظلام وتطالب بالأنوار فأنت سجين نفسك في الظلام ».

وأضاف محمد السكاكي في نفس التدوينة « إن لم تستطع أن تطالب بعيش كريم وسكن لائق وأنت تعيش في البراريك فاعلم أنك للفقر سجين، إن نلت الشواهد ولم تجد عملا فاعلم أنك ستبقى في المقهى طول حياتك سجينا... وإن لم تستطع تحقيق أحلامك وضمان مستقبلك فاعلم أنك ستبقى متشردا في الشوارع والميادين ».

واختتم مول الكاسكيطة تدوينته بالقول « أما الأحرار الذين يختارون حياتهم ويعيشونها كما يريدون لا يركعون ولا يتملقون لأحد يعاندون ويتحدون الحياة رغم قساوتها وكثرة الأعداء يقولون الحقيقة يفضحون الواقع ليس كالآخرين الذين يسجنون أنفسهم بنفسهم ويموتون وهم ساكتين ».

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، قد نطقت بالحكم الاستئنافي في حق محمد السكاكي وقضت بإضافة 6 أشهر على عقوبته الأولى الصادرة في حقه من طرف المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، لتصل بذلك عقوبته السجنية بعد هذا القرار إلى سنة و6 أشهر.

وكان مول الكاسكيطة قد توبع بمجموعة من التهم من بينها النصب والاحتيال والخيانة الزوجية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مول الكاسكيطة الحرية المغرب سطات سراح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط | مجتمع

أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط

طقس حار جدا بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس | مجتمع

طقس حار جدا بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس

مكتب الصرف..تدابير رقابية وتعليمات جديدة تنظم نشاط الصرف اليدوي | مجتمع

مكتب الصرف..تدابير رقابية وتعليمات جديدة تنظم نشاط الصرف اليدوي

مرة أخرى..إلغـــــاء محاضرة الداعية عدنان إبراهيم بالمغرب | مجتمع

مرة أخرى..إلغـــــاء محاضرة الداعية ''عدنان إبراهيم'' بالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة خاصة: خضار يستغيث.. منين كنت خدام تبوشا ليا العرق مرتي هي اللي هزاني والسكن ديالنا مامعوناش | حالة خاصة
منذ 41 دقيقة

حالة خاصة: خضار يستغيث.. منين كنت خدام تبوشا ليا العرق ''مرتي هي اللي هزاني والسكن ديالنا مامعوناش''

أطباء و مهندسون معماريون و مدراء طلبة جمعهم عشق الطرب الأندلسي.. سمعو الأصوات | بــووز

أطباء و مهندسون معماريون و مدراء طلبة جمعهم عشق الطرب الأندلسي.. سمعو الأصوات

القاعدة الواحدة البسيطة لحمية المشاهير المُفضلة | قنوات أخرى

القاعدة الواحدة البسيطة لحمية المشاهير المُفضلة

رجل أمريكي يدخل غينيس لتقطيع أكبر عدد من الدلاح على بطنه | قنوات أخرى

رجل أمريكي يدخل غينيس لتقطيع أكبر عدد من الدلاح على بطنه

﻿

آخر المستجدات

هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن | مجتمع
منذ 25 دقيقة

هذه رسالة مول الكاسكيطة بعد خروجه من السجن

الحكومة تقود الحوار الاجتماعي بلا نقابات وتخصص 6 مليار درهم كزيادة في الأجور! | بوليتيك

الحكومة تقود الحوار الاجتماعي بلا نقابات وتخصص 6 مليار درهم كزيادة في الأجور!

نيويورك.. المغرب ينظم اجتماعا وزاريا حول المبادرة الإفريقية من أجل الاستدامة والاستقرار والأمن | بوليتيك

نيويورك.. المغرب ينظم اجتماعا وزاريا حول المبادرة الإفريقية من أجل الاستدامة والاستقرار والأمن

العثماني: مستعد للإنصات للشباب ومشاكلهم لا تحل بقرارات آنية | بوليتيك

العثماني: مستعد للإنصات للشباب ومشاكلهم لا تحل بقرارات آنية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.