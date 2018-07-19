الحكومة تقود الحوار الاجتماعي بلا نقابات وتخصص 6 مليار درهم كزيادة في الأجور! ﻿

حكومة العثماني تتجه نحو عزل النقابات العمالية، وذلك بعدما ظهر جليا أنها ستنفرد بقرارات تهم الطبقة العمالية، بعيدا عن نتائج الحوار الاجتماعي الذي عرفت أشواطه فشلا ذريعا، بين النقابات والحكومة.

حكومة العثماني تتجه نحو عزل النقابات العمالية، وذلك بعدما ظهر جليا أنها ستنفرد بقرارات تهم الطبقة العمالية، بعيدا عن نتائج الحوار الاجتماعي الذي عرفت أشواطه فشلا ذريعا، بين النقابات والحكومة.

وكانت أطوار الحوار الاجتماعي قد عرفت تعثرا قبل فاتح ماي الماضي، مما حدا بالحكومة إلى الإعلان عن زيادات كانت ستفعلها بداية يوليوز الجاري، وبعد فشل هذا الحوار بسبب عدم قبول النقابات بما أسمته "فتات" الحكومة، وعدت الأخيرة بزيادات في التعويضات العائلية وفي الأجور بعد أن رفضت النقابات العمالية أو بعض منها مبلغ الزيادة، لكن في كل الأحوال فقد أخلفت الحكومة وعدها وأجلت التعويضات إلى غاية السنة القادمة، كما صرح بذلك مصطفى الخلفي بذلك.

فهل تسعى الحكومة إلى عزل النقابات والاستفراد بالقرارات التي تهم الطبقة العمالية بعيدا عن الجلوس لطاولة الحوار الاجتماعي؟ وهل سيساهم ذلك جليا في تهديد السلم الاجتماعي؟

"المشعل"/"شوف تيفي

عبد اللطيف السكارجي

الحكومة تـنـزل اتفاقاتها بدون نقابات



أوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عازمة على تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي وما التزمت به، حتى دون التوصل إلى اتفاق مع النقابات. وقال الوزير منتصف الأسبوع الماضي "سنضطر لتنفيذ ما التزمنا به دون الوصول إلى اتفاق مع النقابات، إذا لم ننجح في الحوار، وذلك بهدف إنصاف الموظفين".

وشدد في حديثه بملحقة رئاسة الحكومة بالعرفان، خلال لقاء نظمته مصالح رئاسة الحكومة مع الصحافيين، لمناقشة حصيلة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية خلال سنتها الأولى على أن 400 ألف موظف سيستفيدون من رفع قيمة التعويضات المالية، وهو ما سيكلف الدولة مليار درهم، مؤكدا أن تنزيل هذا المقتضى سيتم في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وأفاد الخلفي بأن الغلاف الإجمالي للحوار الاجتماعي سيصل إلى 6 ملايير درهم، معتبرا أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة خلال السنة الأولى من عملها، وهناك وعي بوجود تحديات في ظل انتظارات اجتماعية، مشددا في الوقت نفسه على وجود تحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يمكن ربحها بدون مواصلة التعبئة على المستوى الحكومي، حسب قوله.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد رفض مشروع قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو المطلب الذي تشبثت به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث رفض الأمر جملة وتفصيلا، ورفض الخوض فيه، في ظل برودة العلاقات بين المركزيات النقابية ورئاسة الحكومة، بعد جدل غياب الزيادات في الأجور في القانون المالي الحالي، حسب ما سطرته النقابات مع الحكومة.

هل تهدد القطيعة مع النقابات السلم الاجتماعي



خلقت حكومة العثماني الجدل، بعد استفرادها بقرار يهم زيادات اعتبرتها النقابات في وقت سابق غير مقنعة، حيث وعدت بإدراجها في القانون المالي للسنة المقبلة، دون الجلوس والاتفاق مع الهيئات النقابية، التي بدأت جولات الحوار معها بعد تعيينها قبل سنة وبضعة شهور.

ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي أن الحكومة تسعى إلى إضعاف النقابات العمالية بطريقة أو بأخرى، مما يهدد جليا السلم الاجتماعي، وبالتالي انعدام الوساطة بين الشعب والحكومة، وغياب أداة حقيقية للضغط من أجل نيل المطالب الاجتماعية، وغياب الحوار والتشاور مع الوسطاء الذين هم النقابات وغياب تفعيل قرارات اجتماعية لصالح الطبقة العمالية، وبالتالي سيجعل الحكومة تشتغل بمنطق غير سليم بتاتا.

وفي هذا الإطار قال المحلل زكرياء الهبطي إن سوء الفهم الكبیر بین رئیس الحكومة والنقابات سیستمر، بل سیصیر أكثر تعقیدا مما كان علیه من قبل، وهذا الخلاف يقتصر على التوجهات الاجتماعیة للحكومة وسقف مطالب النقابات، تطور كل ذلك لیصبح حربا كلامیة وصلت إلى درجة اتهامات متبادلة بين الطرفين.

ومن جهة أخرى یرتبط ذلك الخلاف بالمطالب التي تضعها النقابات بین أیدي رئیس الحكومة، والمطالبة بالأساس بتحسین كتلة الأجور وإعادة النظر فیها في الكثیر من القطاعات الحیویة بالدولة، ولذلك تطور الخلاف ليصبح بعد ذلك عبارة عن قطيعة، وهو ما يظهر جليا في استفراد الحكومة بقرارات تهم الطبقة العمالية دون موافقة وتنسيق مع النقابات العمالية.

الاستفراد بالقرارات..تصلب الحكومة أم ضعف النقابات؟



أظهرت الحكومة تصلبا كبيرا في علاقاتها مع النقابات العمالية في جولات الحوار التي دارت بين حكومة العثماني ومختلف النقابات، ولم تسع لتنفيذ أي شيء مما قدمته لها من مقترحات، لكنها ستسعى إلى تحقيق ما اقترحته على النقابات ورفضته الأخيرة جملة وتفصيلا.

في هذا السياق قال الهبطي في تصريح لـ"المشعل" إن الحكومة تصلبت في مواقفها وسعت منذ تعيينها أو تعيين البيجيدي على رأس الحكومة لموسمين متتاليين بحكم حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية إلى إضعاف النقابات بشكل أو بآخر، وإطلاق وعود لم تكن لتر النور إلا بجلسات الحوار المتتالية، وبالتالي فما ستقدمه الحكومة في قانون مالية 2018 هي قرارات لم توافق عليها بعض النقابات، لأنها لا ترق لمستوى الصبر الذي تحملته الطبقة العمالية طيلة سنوات ظلت تنتظر فيها الفرج دون أن يأتي على يد حكومة البيجيدي.



* خديجة الزومي

الحكومة تتوهم أن لها تأثير على النقابات



قالت خديجة الزومي في تصريح لـ"المشعل" أن هذه ليست أول ضربة للنقابات، فمنذ مجيء البيجيدي من 2012 وهي تنزل بمعاولها على النقابات، بدء من اقتطاعات الإضراب وتبخيس العمل النقابي.

وليكن في علم الخلفي تضيف القيادية في حزب الاستقلال وفي نقابة الحزب أن الحكومة يمكن لها أن تعطي ما تريد للموظفين، معتبرة أن لا مانع لديها، لأنها ستقول إن الحكومة استجابت لمذكرة حزب الاستقلال، وليس لديهم مشكل أن تعطي الحكومة ما اتفقوا عليه، لكن يجب أن يعطوا تكملة ذلك.

وتساءلت الزومي كيف للحكومة أن توقع ميثاق الاتفاق الاجتماعي، ومن سيوقع معها، وبالتالي لن يكون لديها دعم النقابات بتاتا، إذا أرادت الحكومة أن تضعف النقابات فإن الحكومة أصلا ضعيفة وأضعف من النقابات، وتبيع الماء في حارة السقائين، وهي توجد الآن في وضعية حرجة، وليس من مصلحتها أن تضعف النقابات أو تضعف الأحزاب، مؤكدة أن الحكومة يجب أن تكون شديدة الحرص على تقوية الوسائط الاجتماعية.

وتساءلت الزومي مرة أخرى عمن سيصوت على قانون الإضراب الذي جاؤوا به، مشيرة أن هذا ليس حلا ذكيا وهذا القول سيكون ليس قولا معقولا، وللأسف عودتنا الحكومة على أن تطلق تصريحات ليست معقولة، فهذه حكومة كلها نشاز وفي وضعية حرجة في مشهد محتقن واجتماعي أكثر احتقانا، وبالتالي أسلوبها الاستفزازي مرفوض في هذا الوقت بالذات، وما عليها إلا أن تتجاوب مع الفاعل الاجتماعي ولا يجب إلا أن تخرج بخلاصات نقابية وهناك نقابات جادة وتحاول أن تتفهم جميع الأوضاع، وهذا لا يهدد السلم الاجتماعي فقط، لكن هل كل هذا في مصلحتهم، لأن الحكومات المنطقية والقوية تقوي الوسائط الاجتماعية ولا تضعفها، فمنذ مجيء البيجيدي وهي تعمل على إضعاف كل شيء، وبالنسبة لي فالحكومة الآن تبيع المياه في حارة السقائين، وتتوهم أن لها تأثير على النقابات.

* قيادية نقابية بـ"UGTM"