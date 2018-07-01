خدوش وكدمات تطيح بأحد أكبر المجرمين الفارين من جريمة قتل واغتصاب وحرق ﻿

قامت، عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي اليوسفية ضواحي مدينة آسفي بالإشراف ليلة أول أمس الثلاثاء، على إعادة تمثيل تفاصيل جريمة اغتصاب مقرونة بقتل عمدي وحرق جثة الضحية من أجل إتلاف الأدلة

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قامت، عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي اليوسفية ضواحي مدينة آسفي بالإشراف ليلة أول أمس الثلاثاء، على إعادة تمثيل تفاصيل جريمة اغتصاب مقرونة بقتل عمدي وحرق جثة الضحية من أجل إتلاف الأدلة الجنائية بمسرح الجريمة.

وحسب مصدر أمني فإن دوار زاوية سيدي رحمون، سبق له أن شهد جريمة اغتصاب وقتل تورط فيها شخص من ذوي السوابق القضائية، حيث قام باقتحام منزل الضحية التي تعيش وحيدة واغتصبها قبل أن يضربها بآلة حديدية لتفقد وعيها ويقوم بعد ذلك بإحراقها حية.

وجاء اعتقال المتهم، بعد محاصرته بالأسئلة التي وجهها إليه رجال الدرك الملكي بالمنطقة ، حول الخدوش والكدمات الظاهرة على وجهه وعنقه، حيث قام بالاعتراف الفوري بتورطه في ارتكاب الجريمة.