 أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط ﻿
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أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 09:55 أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط | مجتمع
أنابيك الحاجب تبحث عن عمال جدد في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة وهذه الشروط
أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالحاجب عن عملية تسجيل وانتقاء عاملات وعمال لفائدة شركة مختصة في مجال صناعة السيارات بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي

 أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالحاجب عن عملية تسجيل وانتقاء عاملات وعمال لفائدة شركة مختصة في مجال صناعة السيارات بمدينة القنيطرة.

 ووفق بلاغ من « أنابيك »، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه من بين الشروط المطلوبة، أن يكون سن العاملات والعمال يتراوح ما بين 18 و35 سنة، وأن تكون لديهم القدرة على العمل بنظام التناوب 8-3.

وأضاف البلاغ أنه من بين الامتيازات الاجتماعية للعمال الجدد، توفير النقل إلى مقر العمل، الأجرة SMIG + أجرة الساعات الإضافية، ويوم عطلة في الأسبوع.

وفيما يخص الوثائق المطلوبة، على العمال الراغبين في الظفر بفرصة عمل في مجال صناعة السيارات بالقنيطرة، إحضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سيرة ذاتية+ الشواهد المحصل عليها أو شهادة مدرسية.

وأكدت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في بلاغها، أنه آخر أجل للتسجيل سيكون يوم 23 يوليوز الجاري، إذ على الراغبات المتوفرات على الشروط المذكورة الاتصال بمستشاري التشغيل قصد التسجيل.

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