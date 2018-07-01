فيديو جد خطير..اندلاع حريق مهول داخل حافلة نقل المدينة بالبيضاء ﻿

اندلع حريق مهول صباح يومه الخميس 19 يوليوز، داخل حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة ''نقل المدينة''، مباشرة بعد وصولها إلى شارع عبد المومن بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في تفحمها بالكامل.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول صباح يومه الخميس 19 يوليوز، داخل حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة "نقل المدينة"، مباشرة بعد وصولها إلى شارع عبد المومن بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في تفحمها بالكامل.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن تماسا كهربائيا في المحرك قد يكون سببا في اندلاع النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة داخل الحافلة، مشيرا إلى أن عدم تواجد الركاب بهذه الحافلة ساهم في عدم وقوع خسائر بشرية.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين، عبروا في الآونة الأخيرة عن غضبهم الشديد من الحالة الميكانيكية لحافلات النقل العمومي بالبيضاء، وطالبوا مجلس المدينة بضرورة التدخل وإجراء تغيير ينهي هذه المعاناة اليومية للركاب.