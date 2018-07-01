 حرائق واحات طاطا تدفع أخنوش لإطلاق برنامج يروم إعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل لتأهيل المنطقة ﻿
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حرائق واحات طاطا تدفع أخنوش لإطلاق برنامج يروم إعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل لتأهيل المنطقة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 09:13 حرائق واحات طاطا تدفع أخنوش لإطلاق برنامج يروم إعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل لتأهيل المنطقة | بوليتيك
حرائق واحات طاطا تدفع أخنوش لإطلاق برنامج يروم إعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل لتأهيل المنطقة
دفعت الحرائق التي شهدتها واحات ''تمنارت'' بطاطا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ''عزيز أخنوش'' إلى التفكير في إعادة تأهيل الواحة المتضررة عبر إطلاق برنامج يروم لإعادة غرس

شوف تيفي:طاطا

دفعت الحرائق التي شهدتها واحات "تمنارت" بطاطا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "عزيز أخنوش" إلى التفكير في إعادة تأهيل الواحة المتضررة عبر إطلاق برنامج يروم لإعادة غرس 80 هكتارا من أشجار النخيل، وذلك للتخفيف من الأضرار المترتبة عن مخلفات الحريق الذي شهده إقليم طاطا الأسبوع الماضي.

ويهم البرنامج المزمع مباشرته بطاطا تنقية الواحات من مخلفات الحريق و أشجار النخيل الميتة، شق مسالك و طرق داخل الواحات، حفر أبار و إحداث نقط مائية بالواحات ، تخصيص 200 مليون سنتيم من علف الشمندر للمتضررين، حماية دوار إغير أغناين من خلال وضع حوالي 1200 متر مكعب من المتاريس الحجرية على طول الوادي، إلى جانب تحديد منطقة من 1500 هكتار لإحداث واحة جديدة لساكنة المنطقة.

ويتضمن البرنامج أيضا مشروع دورات تكوينية لفائدة شباب المنطقة في مجال الحرائق و كيفية التعامل مع حرائق الواحات و مجالات التدخل، التعجيل بتنفيذ برامج الوكالة الوطنية لحماية مناطق الواحات و شجرة الأركان بتمنارت، وإستكمال برامج المديرية الإقليمية للفلاحة من خلال حماية و تأهيل الواحات.

جدير بالذكر، أن واحات "تمنارت" عرفت الأسبوع الماضي أسوأ حريق في تاريخها بعدما أتى على حوالي 50 ألف نخلة الحريق إلى جانب عدة أنواع من الأشجار المثمرة والمزروعات الموسمية، علاوة على إلحاق أضرار جسيمة بما يقارب 5 منازل، وتسببه في مجموعة من الاختناقات التي أصابت الساكنة المحلية، ونقلت على إثرها للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

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