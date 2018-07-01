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اعتقال أربعة شبان تورطوا في الهجوم على مقهى بالسيوف فكازا

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 09:03 اعتقال أربعة شبان تورطوا في الهجوم على مقهى بالسيوف فكازا | حوادث و حقوق
اعتقال أربعة شبان تورطوا في الهجوم على مقهى بالسيوف فكازا
تفاعلت المصالح الأمنية مع ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 16 يوليوز 2018، ويتعلق الأمر بمقطع فيديو يستفاد من خلاله أن أشخاصا يتبادلون الضرب و الجرح داخل

"شوف تيفي"

تفاعلت المصالح الأمنية مع ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 16 يوليوز 2018، ويتعلق الأمر بمقطع فيديو يستفاد من خلاله أن أشخاصا يتبادلون الضرب و الجرح داخل إحدى المقاهي بالحي المحمدي بالدار البيضاء، ويقومون بإلحاق خسائر مادية بالكراسي و الطاولات التي تتواجد بداخله.

وأشار مصدر مطلع إلى أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، فتحت بحثا في الموضوع في نفس يوم وقوع النازلة الذي يعود لتاريخ 16 يوليوز الجاري، واتجهت إلى عين المكان وباشرت إجراءات المعاينة والبحث و التحري.

وأبرز ذات المصدر أن مصالح المنطقة الأمنية المذكورة، تمكنت من التوصل إلى الهوية المضبوطة للمشتبه في تورطهم بتبادل الضرب و الجرح و إلحاق خسائر مادية بالمقهى السالفة الذكر، وبالتالي تأتى إيقافهم في الحين ويتعلق الأمر بأربعة شبان من أبناء نفس الحي، حيث تمت إحالتهم على المصلحة المشرفة على البحث في موضوع النازلة، ميرزا أن المعنيين بالأمر تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على مجريات البحث منذ بدايته.

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