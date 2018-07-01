مؤتمر منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية في نسخته 11 بالمغرب شهر نونبر المقبل وإشادات بدور الملك محمد السادس بخصوص القضية الفلسطينية ﻿

أشادت منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه.

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أشادت منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه.

ونوهت المنظمة في بيان صادر عقب اجتماعها اليوم الأربعاء بالقاهرة بما ''تحظى به المملكة المغربية من أهمية وثقل في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه بفضل جهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي''.

كما أشادت بـ ''دينامية الشعب المغربي وقواه الحية في التفاعل مع قضايا الشعوب ومناصرة السلم العالمي''.

وفي نفس السياق رحبت المنظمة بالعرض الذي قدمه رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن، ''طالع السعود الأطلسي'' خلال الاجتماع، لاستضافة مؤتمرها الحادي عشر بالمغرب أيام 14-15-16 نونبر المقبل.

وجدير بالذكر أن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، منظمة غير حكومية، تتخذ من القاهرة مقرا لها، وتضم لجان تضامن من عدة بلدان إفريقية وآسيوية من بينها المغرب، منذ أزيد من ستين عاما، وهي تتمتع بعضوية استشارية في منظمة الأمم المتحدة.