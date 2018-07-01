مرة أخرى..إلغـــــاء محاضرة الداعية ''عدنان إبراهيم'' بالمغرب ﻿

اعتذر المركز الثقافي أحمد بوكماخ لجمهوره عن إلغاء محاضرة الدكتور عدنان إبراهيم التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 24 يوليوز بعد اعتذاره اليوم بسبب ظروف عملية قاهرة يمر بها هذه الأيام والتي حالت بينه وبين

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اعتذر المركز الثقافي أحمد بوكماخ لجمهوره عن إلغاء محاضرة الدكتور عدنان إبراهيم التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 24 يوليوز بعد اعتذاره اليوم بسبب ظروف عملية قاهرة يمر بها هذه الأيام والتي حالت بينه وبين حضوره.

وجاء في اعتذار المركز الثقافي أحمد بوكماخ : '' نود التأكيد لجمهور المركز وعموم المتابعين أن برمجة محاضرة الدكتور عدنان وإلغاءها يعود إليه أولا وأخيرا، فهو الذي أبدى رغبته في التواصل مع جمهور المركز، وهو الذي اعتذر عن الحضور، والمركز من هذه الناحية حريص على حفظ التنوع والاختلاف البناء، والتأسيس لمسارات حوارية جادة بين أبناء الوطن مهما اختلفوا، بعيدا عن أساليب التضييق والإقصاء والتطرف مهما كانت مرجعياتها، فعالم الفكر والنظر سواء في الدين أو غيره هو مجال رحب للاختلاف والتفاهم، وليس مجالا للتحارب والأحادية.. وإلى موعد آخر قريب تقبلوا اعتذارنا ...عن المركز الثقافي أحمد بوكماخ''.

وكانت إدارة صفحة عدنان إبراهيم قد نفت في تدوينة لها هذا الخبر، مشيرة إلى أنه ''راج أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر دعوة الدكتور عدنان إبراهيم لإلقاء محاضرة في المغرب، في الأيام المقبلة''، مضيفة : ''نعلن كإدارة للصفحة أن الدكتور ليس له أي أنشطة مبرمجة في المملكة المغربية في الشهور المقبلة، وهذا مع أمله أن تتوفر الفرصة في المستقبل للقاء أحبابه في المغرب''.