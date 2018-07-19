ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+''صور'' ﻿

أقدم شخص قبل قليل على مهاجمة وكالة بنكية وسط مدينة تيزنيت وتسبب في تهشيم واجهتها الأمامية، ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف مستخدميها.

شوف تيفي:تيزنيت

أقدم شخص على مهاجمة وكالة بنكية وسط مدينة تيزنيت وتسبب في تهشيم واجهتها الأمامية، ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف مستخدميها.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، أن المعتدي البالغ من العمر 35 سنة، قام بمحاولة اقتحام ذات الوكالة مساء أمس الثلاثاء، عبر تكسير واجهتها الأمامية غير أن حراس الأمن الخاص أمسكوا به وسلموه لمصالح الأمن بتيزنيت قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

وأضافت ذات المصادر، أن الجاني الذي يعاني من اضطرابات نفسية قدم قبل لحظات من يومه الأربعاء إلى نفس الوكالة البنكية المتواجدة بشارع 20 غشت أمام السوق البلدي وسط مدينة تيزنيت، وأخذ حجرا كبيرا، وبدأ في رطمه بالواجهة الزجاجية للوكالة بشكل وصف بالهستيري، محدثا فوضى عارمة بالمكان، وهلع كبير في صفوف الموظفين والمستخدمين، إذ تسبب في إحداث أضرار بليغة بأبواب الوكالة وكذا الشباك الأتوماتيكي الخاص بسحب النقود، والذي لم يسلم هو الآخر من هجوم المعتدي، فيما اكتفى عدد من المارة المحتلقين حول المعتدي بالمشاهدة وتوثيق الشخص الثلاثيني وهو يهوي بحجر كبير على الواجهة الأمامية للوكالة ويحاول الدخول إليها.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بتوقيف المعتدي، وإحالته على مصلحة الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت من أجل إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامته الصحية بأمر من النيابة العامة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات.