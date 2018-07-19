 ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سائق شاحنة محملة بالخضر والفواكه يفقد السيطرة على الفرامل بالبيضاء + فيديو | حوادث و حقوق

سائق شاحنة محملة بالخضر والفواكه يفقد السيطرة على الفرامل بالبيضاء + فيديو

مؤتمر منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية في نسخته 11 بالمغرب شهر نونبر المقبل وإشادات بدور الملك محمد السادس بخصوص القضية الفلسطينية | بوليتيك

مؤتمر منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية في نسخته 11 بالمغرب شهر نونبر المقبل وإشادات بدور

مرة أخرى..إلغـــــاء محاضرة الداعية عدنان إبراهيم بالمغرب | مجتمع

مرة أخرى..إلغـــــاء محاضرة الداعية ''عدنان إبراهيم'' بالمغرب

ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+صور | حوادث و حقوق

ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+''صور''

بالصورة....المجرد يعود من جديد ب كزابلانكا | ثقافة و فنون

بالصورة....المجرد يعود من جديد ب '' كزابلانكا''

يتيم : العمل عن بعد من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية | بوليتيك

يتيم : ''العمل عن بعد'' من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية

فاس تـحدث متحفا للذاكرة اليهودية المغربية | مجتمع

فاس تـحدث متحفا للذاكرة اليهودية المغربية

الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت

غير لي مابغاش يتزوج...فيستيفال يفتح أبواب التسجيل في مبادرة الزواج الجماعي ويمنح لكل شاب وشابة مبلغ 10.000درهم وهافين | مجتمع

غير لي مابغاش يتزوج...فيستيفال يفتح أبواب التسجيل في مبادرة الزواج الجماعي ويمنح لكل شاب وشابة

الإشاعات المشوشة المسمومة

ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+''صور''

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 03:05 ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+صور | حوادث و حقوق
ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+''صور''
أقدم شخص قبل قليل على مهاجمة وكالة بنكية وسط مدينة تيزنيت وتسبب في تهشيم واجهتها الأمامية، ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف مستخدميها.

شوف تيفي:تيزنيت

أقدم شخص على مهاجمة وكالة بنكية وسط مدينة تيزنيت وتسبب في تهشيم واجهتها الأمامية، ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف مستخدميها.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، أن المعتدي البالغ من العمر 35 سنة، قام بمحاولة اقتحام ذات الوكالة مساء أمس الثلاثاء، عبر تكسير واجهتها الأمامية غير أن حراس الأمن الخاص أمسكوا به وسلموه لمصالح الأمن بتيزنيت قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

وأضافت ذات المصادر، أن الجاني الذي يعاني من اضطرابات نفسية قدم قبل لحظات من يومه الأربعاء إلى نفس الوكالة البنكية المتواجدة بشارع 20 غشت أمام السوق البلدي وسط مدينة تيزنيت، وأخذ حجرا كبيرا، وبدأ في رطمه بالواجهة الزجاجية للوكالة بشكل وصف بالهستيري، محدثا فوضى عارمة بالمكان، وهلع كبير في صفوف الموظفين والمستخدمين، إذ تسبب في إحداث أضرار بليغة بأبواب الوكالة وكذا الشباك الأتوماتيكي الخاص بسحب النقود، والذي لم يسلم هو الآخر من هجوم المعتدي، فيما اكتفى عدد من المارة المحتلقين حول المعتدي بالمشاهدة وتوثيق الشخص الثلاثيني وهو يهوي بحجر كبير على الواجهة الأمامية للوكالة ويحاول الدخول إليها.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بتوقيف المعتدي، وإحالته على مصلحة الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت من أجل إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامته الصحية بأمر من النيابة العامة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت عاجل ثلاثيني هجوم وكالة بنكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سائق شاحنة محملة بالخضر والفواكه يفقد السيطرة على الفرامل بالبيضاء + فيديو | حوادث و حقوق

سائق شاحنة محملة بالخضر والفواكه يفقد السيطرة على الفرامل بالبيضاء + فيديو

إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء

حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور | حوادث و حقوق

حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من أمريكا... أغنية للمغرب الحبيب | قنوات أخرى
منذ 29 دقيقة

من أمريكا... أغنية للمغرب الحبيب

الفرق بين النظارات الغالية الثمن ونظارات الاسواق الشعبية‎ | روبورتاج

الفرق بين النظارات الغالية الثمن ونظارات الاسواق الشعبية‎

شاب مغربي : كنشري غير نظارات ديال 20 درهم وبخير وماكنشريش الأوريجين | بــووز

شاب مغربي : كنشري غير نظارات ديال 20 درهم وبخير وماكنشريش الأوريجين

واش تبغي تزوجي بلا صداق ؟ | نسولو الناس

واش تبغي تزوجي بلا صداق ؟

﻿

آخر المستجدات

سائق شاحنة محملة بالخضر والفواكه يفقد السيطرة على الفرامل بالبيضاء + فيديو | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

سائق شاحنة محملة بالخضر والفواكه يفقد السيطرة على الفرامل بالبيضاء + فيديو

مؤتمر منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية في نسخته 11 بالمغرب شهر نونبر المقبل وإشادات بدور الملك محمد السادس بخصوص القضية الفلسطينية | بوليتيك

مؤتمر منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية في نسخته 11 بالمغرب شهر نونبر المقبل وإشادات بدور

مرة أخرى..إلغـــــاء محاضرة الداعية عدنان إبراهيم بالمغرب | مجتمع

مرة أخرى..إلغـــــاء محاضرة الداعية ''عدنان إبراهيم'' بالمغرب

ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+صور | حوادث و حقوق

ثلاثيني يهاجم وكالة بنكية بتيزنيت+''صور''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.