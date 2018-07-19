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بالصورة....المجرد يعود من جديد ب '' كزابلانكا''

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 02:42 بالصورة....المجرد يعود من جديد ب كزابلانكا | ثقافة و فنون
بالصورة....المجرد يعود من جديد ب '' كزابلانكا''
أعلن الفنان المغربي سعد المجرد، يوم أمس الثلاثاء، عن عنوان أغنيته الجديدة والتي من المنتظر أن يطلقها في الأيام القليلة المقبلة.

شوف تيفي

أعلن الفنان المغربي سعد المجرد، يوم أمس الثلاثاء، عن عنوان أغنيته الجديدة والتي من المنتظر أن يطلقها في الأيام القليلة المقبلة.

و قام “المعلم” بنشر صورة له مع بطلة أغنيته الجديدة على حسابه الشخصي بالانستغرام، مرفقا إياها بتعليق “كازابلانكا هو عنوان أغنيتي الجديدة”، لاسيما بعدما وعد جمهوره بإصدار أغنية شبابية تختلف عن السابق من أغانيه.

و تفاعل عشاق الفنان الشاب مع التدوينة بكثافة معبرين عن إعجابهم بعنوان الأغنية، خصوصا أنها تحمل اسم أشهر وأكبر مدينة مغربية “الدار البيضاء”، والتي كانت ملهمة عدد من المبدعين من مختلف الأجيال ، وتأتي هذه الأغنية في وقت يعيش فيه المعلم محنة أبعدته عن بلده وعن الساحة الفنية لأشهر عديدة....

وسبق لسعد المجرد ان أصدر في شهر رمضان الماضي، أغنية دينية بعنوان “يالله”، حصدت بدورها نسبة مشاهدة كبيرة، ونالت اعجاب متتبعيه من داخل المغرب وخارجه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المجرد جديد كزابلانكا فاطمة الزهراء رجمي

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