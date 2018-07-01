 يتيم : ''العمل عن بعد'' من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة....المجرد يعود من جديد ب كزابلانكا | ثقافة و فنون

بالصورة....المجرد يعود من جديد ب '' كزابلانكا''

يتيم : العمل عن بعد من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية | بوليتيك

يتيم : ''العمل عن بعد'' من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية

فاس تـحدث متحفا للذاكرة اليهودية المغربية | مجتمع

فاس تـحدث متحفا للذاكرة اليهودية المغربية

الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت

غير لي مابغاش يتزوج...فيستيفال يفتح أبواب التسجيل في مبادرة الزواج الجماعي ويمنح لكل شاب وشابة مبلغ 10.000درهم وهافين | مجتمع

غير لي مابغاش يتزوج...فيستيفال يفتح أبواب التسجيل في مبادرة الزواج الجماعي ويمنح لكل شاب وشابة

فــيسبوكيون ينشئون صندوقا لجمع التبرعـات للبرلمـانيين المغاربة | مجتمع

فــيسبوكيون ينشئون صندوقا لجمع التبرعـات للبرلمـانيين المغاربة

لجنة تقصي الحقائق تكشف اختلالات مالية بمكتب السياحة | اقتصاد

لجنة تقصي الحقائق تكشف اختلالات مالية بمكتب السياحة

توقيف طبيبة وهمية مارست مهنة الطب لأزيد من 4 سنوات | مجتمع

توقيف طبيبة وهمية مارست مهنة الطب لأزيد من 4 سنوات

فيديو خطير..شخص فحالة غير طبيعية حيح ومابغاش يمشي مع البوليس فكازا | مجتمع

فيديو خطير..شخص فحالة غير طبيعية حيح ومابغاش يمشي مع البوليس فكازا

الإشاعات المشوشة المسمومة

يتيم : ''العمل عن بعد'' من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 02:30 يتيم : العمل عن بعد من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية | بوليتيك
يتيم : ''العمل عن بعد'' من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية
أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن العمل عن بعد، إن أحسن استثماره وأحيط بكافة الضمانات من قبيل الحقوق الأساسية للأجراء من شأنه التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية والتكنولوجية.

شوف تيفي

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن العمل عن بعد، إن أحسن استثماره وأحيط بكافة الضمانات من قبيل الحقوق الأساسية للأجراء من شأنه التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية والتكنولوجية.

وشدد يتيم، في معرض رده على سؤال محوري، أمس الثلاثاء، حول ''العمل عن بعد'' تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على أن الأنماط الحديثة للشغل، وخاصة العمل عن بعد، توفر مزايا عديدة من قبيل الحد من النفقات المترتبة عن التواجد بمقرات العمل، والاستجابة لبعض الأوضاع العائلية الخاصة، والمرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات من الموراد البشرية، وإمكانية الاشتغال مع مشغلين متعددين.

وأوضح الوزير أن العمل عن بعد، يعد وسيلة من وسائل تدبير الأزمات من أجل الحفاظ على استمرارية المقاولة، ويراعي خصوصية بعض الفئات من قبيل النساء الحوامل والمرضعات والمربيات.

وأشار المتحدث، إلى أن اللجنة الموضوعاتية الرابعة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشغيل، والمتعلقة بتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، أوصت بإطلاق دراسة تهم سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل ومنها التعاقد، والعمل المؤقت، والعمل عن بعد.

وخلص إلى أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم تفرض إحداث تغيير في الأنماط التقليدية للشغل، ومن أهم هذه الأنماط ''العمل عن بعد''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب يتيم العمل عن بعد الأنماط الحديثة التأثير إيجابي الدورة الاقتصادية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب | بوليتيك

العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب

برلمانيون يناقشون استيراد وتصدير الأزبـــال | بوليتيك

برلمانيون يناقشون استيراد وتصدير الأزبـــال

الحكومة الألمانية تقرّ قانونا يرفض اللجوء من 3 دول عربية.. والمغرب ضمن القائمة | بوليتيك

الحكومة الألمانية تقرّ قانونا يرفض اللجوء من 3 دول عربية.. والمغرب ضمن القائمة

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة ومقاضاة المعتدين | بوليتيك

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة ومقاضاة المعتدين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفرق بين النظارات الغالية الثمن ونظارات الاسواق الشعبية‎ | روبورتاج
منذ 27 دقيقة

الفرق بين النظارات الغالية الثمن ونظارات الاسواق الشعبية‎

شاب مغربي : كنشري غير نظارات ديال 20 درهم وبخير وماكنشريش الأوريجين | بــووز

شاب مغربي : كنشري غير نظارات ديال 20 درهم وبخير وماكنشريش الأوريجين

واش تبغي تزوجي بلا صداق ؟ | نسولو الناس

واش تبغي تزوجي بلا صداق ؟

الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين..لازالت أمامنا أشواط هامة لمباشرة إصلاح التعليم ببلادنا | خارج البلاطو

الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين..لازالت أمامنا أشواط هامة لمباشرة إصلاح التعليم ببلادنا

﻿

آخر المستجدات

بالصورة....المجرد يعود من جديد ب كزابلانكا | ثقافة و فنون
منذ 22 دقيقة

بالصورة....المجرد يعود من جديد ب '' كزابلانكا''

يتيم : العمل عن بعد من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية | بوليتيك

يتيم : ''العمل عن بعد'' من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية

فاس تـحدث متحفا للذاكرة اليهودية المغربية | مجتمع

فاس تـحدث متحفا للذاكرة اليهودية المغربية

الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.