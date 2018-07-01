يتيم : ''العمل عن بعد'' من الأنماط الحديثة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية ﻿

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن العمل عن بعد، إن أحسن استثماره وأحيط بكافة الضمانات من قبيل الحقوق الأساسية للأجراء من شأنه التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية والتكنولوجية.

شوف تيفي



أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن العمل عن بعد، إن أحسن استثماره وأحيط بكافة الضمانات من قبيل الحقوق الأساسية للأجراء من شأنه التأثير إيجابيا على الدورة الاقتصادية والتكنولوجية.

وشدد يتيم، في معرض رده على سؤال محوري، أمس الثلاثاء، حول ''العمل عن بعد'' تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على أن الأنماط الحديثة للشغل، وخاصة العمل عن بعد، توفر مزايا عديدة من قبيل الحد من النفقات المترتبة عن التواجد بمقرات العمل، والاستجابة لبعض الأوضاع العائلية الخاصة، والمرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات من الموراد البشرية، وإمكانية الاشتغال مع مشغلين متعددين.

وأوضح الوزير أن العمل عن بعد، يعد وسيلة من وسائل تدبير الأزمات من أجل الحفاظ على استمرارية المقاولة، ويراعي خصوصية بعض الفئات من قبيل النساء الحوامل والمرضعات والمربيات.

وأشار المتحدث، إلى أن اللجنة الموضوعاتية الرابعة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشغيل، والمتعلقة بتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، أوصت بإطلاق دراسة تهم سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل ومنها التعاقد، والعمل المؤقت، والعمل عن بعد.

وخلص إلى أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم تفرض إحداث تغيير في الأنماط التقليدية للشغل، ومن أهم هذه الأنماط ''العمل عن بعد''.