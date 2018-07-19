 الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت ﻿
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الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 02:14 الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت | مجتمع
الأساتذة المتعاقدون يخوضون اعتصاما مفتوحا مع مبيت ليلي أمام مديرية تارودانت
خاض الأساتذة المتعاقدون التابعون لمديرية التعليم بمدينة تارودانت المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم أمس اعتصاما مفتوحا أمام مقر المديرية الإقليمية تخلله

شوف تيفي

خاض الأساتذة المتعاقدون التابعون لمديرية التعليم بمدينة تارودانت المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم أمس اعتصاما مفتوحا أمام مقر المديرية الإقليمية تخلله مبيت ليلي احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التجاهل والآذان الصماء.

ورفع المعتصمون شعارات مناهضة لنظام التعاقد والتهميش الذي طال مطالبهم التي قالوا عنها إنها مشروعة وصدحت حناجر المحتجين بعبارات من قبيل : ''بالوحدة و التضامن، لي بغيناه يكون يكون''، ''الموت ولا المذلة''، و ''لا لا ثم لا، التعاقد مهزلة''، و ''يا مدير يا مسؤول.. يا مسؤول النيابة، عجل بالحل ولا تحماض القضية''، و غيرها من الشعارات.

وسجل الاعتصام حضور ثلاثة أفواج للأساتذة المتعاقدين ممثلة في فوج 2016، 2017، 2018، إضافة إلى فعاليات نقابية و حقوقية و جمعوية من قبيل ''الكونفدرالية الديموقراطية للشغل''، و''الجامعة الوطنية للتعليم''، و''المرصد الوطني لحقوق الإنسان''، و''جمعية فضاء المواطنة'' وغيرها من الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية؛ التي جسدت تضامنها مع قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ويأتي هذا الاعتصام- حسب التنسيقية المحلية - كشكل تصعيدي تعبيرا عن الرفض القاطع لسياسة الصمت و اللامبالاة التي تنهجها المديرية تجاه المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي أجملها في الحق في الحركة المحلية و إعادة الانتشار، والوقف النهائي للتكليفات الفجائية و التعسفية، والحسم في مصير أساتذة فوج 2018 بعد تخرجهم باعتبارهم أساتذة ممارسين وليس متدربين، علاوة على وقف الشطط و التمييز الممارس في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

وأكد عدد من المشاركين في الاعتصام أن هذه المطالب تعتبر ذات طابع محلي وآني، دون نسيان مطالب أخرى وطنية و على رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد الذي وصفوه بالمشؤوم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت الأساتذة المتعاقدون احتجاج اعتصام مبيت ليلي

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