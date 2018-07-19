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غير لي مابغاش يتزوج...فيستيفال يفتح أبواب التسجيل في مبادرة الزواج الجماعي ويمنح لكل شاب وشابة مبلغ 10.000درهم وهافين

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 01:59 غير لي مابغاش يتزوج...فيستيفال يفتح أبواب التسجيل في مبادرة الزواج الجماعي ويمنح لكل شاب وشابة مبلغ 10.000درهم وهافين | مجتمع
غير لي مابغاش يتزوج...فيستيفال يفتح أبواب التسجيل في مبادرة الزواج الجماعي ويمنح لكل شاب وشابة مبلغ 10.000درهم وهافين
أطلق منظمو مهرجان تيفاوين بمدينة تافراوت باب التسجيل أمام الشباب الراغبين في الاستفادة من مبادرة الزواج الجماعي، والتي تأتي تزامنا مع فعاليات المهرجان الذي ستحتضنه كل من منطقة تافراوت وأملن خلال

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أطلق منظمو مهرجان تيفاوين بمدينة تافراوت باب التسجيل أمام الشباب الراغبين في الاستفادة من مبادرة الزواج الجماعي، والتي تأتي تزامنا مع فعاليات المهرجان الذي ستحتضنه كل من منطقة تافراوت وأملن خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و19 غشت 2018.

وتعد مبادرة الزواج الجماعي التي تطلقها جمعية فيستيفال ''تيفاوين'' كل سنة بادرة اجتماعية لها أبعاد رمزية ودلالات عميقة يحتفي خلالها أهل تافراوت بالعرسان الشباب خلال فعاليات مهرجان تيفاوين في كل دورة منذ سنة 2008 بدعم من أحد الشركاء الاجتماعيين (شركة خاصة للصباغات) حيث يستفيد العروسان من منحة قدرها 10.000 درهم بالإضافة إلى مصاريف العدول.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شباب منطقة تافراوت على الزواج، وعلى التأسيس لخلية الأسرة الصغيرة، من خلال دعمهم ماليا، وتحفيزهم على عقد القران خلال فعاليات فستيفال تيفاوين، كما أنها مناسبة لإظهار كل التقاليد والعادات المميزة لهذه المنطقة القروية الجبلية المحافظة.

ولقيت المبادرة نجاحا واستحسانا كبيرين من لدن الجميع، وذلك لأبعادها الاجتماعية والثقافية فالمبادرة تتوخى بالأساس توطيد البعد الاجتماعي لمهرجان تيفاوين، من خلال استهدافها الفئة المعوزة من الشباب، المنحدرين والمستقرين –أحدهما أو كلاهما-بالمنطقة.

كما أن للمبادرة أيضا بعد ثقافي، حيث تهدف كذلك إلى المساهمة في الحد من الانحرافات و الآثار السلبية التي أصبحت تعرفها بعض العادات الشبابية الأصيلة بتافراوت كعادة “الصقر” العريقة، والتي تترجم نوعا من التواصل الحضاري المحترم والمقنن بضوابط عرفية بين شباب المنطقة، غير أن آفة الهجرة و التمدن إلى جانب الانسلاخ الثقافي وعوامل أخرى، أثرت عليها بشكل كبير، خاصة في جوانبها الأخلاقية، إلى الحد الذي أصبحت تهدد فيه صورة وسمعة منطقة تافراوت.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تافراوت مبادرة الزواج الجماعي فيستيفال تيفاوين الشباب

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