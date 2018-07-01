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فــيسبوكيون ينشئون صندوقا لجمع التبرعـات للبرلمـانيين المغاربة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 01:55 فــيسبوكيون ينشئون صندوقا لجمع التبرعـات للبرلمـانيين المغاربة | مجتمع
فــيسبوكيون ينشئون صندوقا لجمع التبرعـات للبرلمـانيين المغاربة
أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' هاشتاغ ''جميعا ــ من ــ أجل ــ جمع ــ التبرعات ــ للبرلمانيين''، وذلك في ردّ ساخر منهم على تصريحات ممثلي الأمة ورؤساء الفرق البرلمانية خلال

شوف تيفي

أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' هاشتاغ ''جميعا ــ من ــ أجل ــ جمع ــ التبرعات ــ للبرلمانيين''، وذلك في ردّ ساخر منهم على تصريحات ممثلي الأمة ورؤساء الفرق البرلمانية خلال اجتماع لجنة المالية البارحة الثلاثاء 17 يوليوز 2018، بقبة البرلمان ورفض عدد كبير منهم التنازل عن مقترح إلغـــاء تقاعــد البرلمانيين .

ونشر عدد من النشطاء صندوقا يدعون من خلاله إلى جمع التبرعات لهم، حيث علق أحدهم قائلاً: ''يالاه أ الشباب نجمعوا لولادهم باش يقراو في المدارس الخصوصية راهم مع التقاعد مساكن ما بقاوش قادرين على المصاريف ديالها الكثيرة، وحشووومة يرجعوهم للمدارس العمومية يقراو مع ولادنا''، في إشارة منهم إلى قول نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بأن ''العديد من البرلمانيين سحبوا أبناءهم من المدارس الخصوصية ونقلوهم إلى المدارس العمومية بسبب توقف التقاعد''، وزاد معلقون على الحملة '' أجيو نجمعو ليهم الفلوس ونعاونوهم راهم يعانون مكيلقاوش باش يقريو ولادهم فأمريكا ديرو معنا يد الله الخوت ضروري نجمعو ليهم منخليوهمش هاكــا راه العالم أيضحك علينا أيقولو برلمانيين ديال المغرب كيقريو ولادهم مع ولاد الشعب ...''.

هــــذا وعبر البرلمانيون المغاربة خلال اجتماع لجنة المالية عن رفضهم البات والمطلق التنازل عن امتيازاتهم الكبيرة كطريق يمكن أن يفضي إلى حل أزمة صندوق معاشاتهم، وهذه الامتيازات التي تكلف مالية الدولة الملايير تتعلق بحجوزات الفنادق الفخمة والبنزين وبطائق الطائرات في المقاعد الممتازة طبعا وموائد الرحمان.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البرلمان حملة وطنية العمل البرلماني محمد القاسمي

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