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لجنة تقصي الحقائق تكشف اختلالات مالية بمكتب السياحة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 01:49 لجنة تقصي الحقائق تكشف اختلالات مالية بمكتب السياحة | اقتصاد
لجنة تقصي الحقائق تكشف اختلالات مالية بمكتب السياحة
كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة، والتي تم تشكيلها فجأة وشرعت في عملها مباشرة بعد إقالة مديره السابق، عبد الرفيع الزويتن، عن وجود ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير.

شوف تيفي

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة، والتي تم تشكيلها فجأة وشرعت في عملها مباشرة بعد إقالة مديره السابق، عبد الرفيع الزويتن، عن وجود ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير.

إذ كلف السكن الوظيفي للزويتن، على سبيل المثال، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة يوم 19 يوليوز 2018، سومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم، وهو مبلغ ضخم جدا (راتب وزير).

كما أن كراء المندوبيات بالخارج، تضيف اليومية، كلف حوالي مليار سنتيم سنويا، فيما سجل ملخص تقرير اللجنة، الذي عرض مساء أول أمس في جلسة بمجلس المستشارين، اختلالات في التدبير الإداري، أسهمت في بروز مؤشرات سلبية نسبيا بشأن نسبة تنفيذ أهداف الرؤية الاستراتيجية للسياحة، والتي لم تتعد 40 في المائة. وعلى رأس هذه الاختلالات، عدم استقرار استراتيجيات مكتب السياحة، حيث تبقى رهينة بتغير المسؤولين، والخصاص في الموارد البشرية في المندوبيات بالخارج والتي لا يتعدى عدد موظفيها 2 أو 3 موظفين، ما يؤثر سلبا على أدائها.

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شوف تيفي المغرب اختلالات لجنة تقصي الحقائق مالية السياحة

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