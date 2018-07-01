توقيف طبيبة وهمية مارست مهنة الطب لأزيد من 4 سنوات ﻿

تم زوال أمس الثلاثاء توقيف طبيبة وهمية بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني، بعدما تبين أنها ليست طبيبة للعيون كما كانت تدعي منذ 4 سنوات أمام الأطر الطبية بمستشفى أكادير.

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تم زوال أمس الثلاثاء توقيف طبيبة وهمية بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني، بعدما تبين أنها ليست طبيبة للعيون كما كانت تدعي منذ 4 سنوات أمام الأطر الطبية بمستشفى أكادير.

وتفيد حيثيات هذه القضية، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة يومه الخميس 19 يوليوز، ان المعنية بالأمر استطاعت أن تنسج علاقات مع الأطر الطبية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد أن كانت تقدم نفسها على أنها طبيبة عيون بالمستشفى الإقليمي بتارودانت، حيث كانت في كل مرة تحضر إحدى الحالات وتتوسل إلى الأطباء من أجل مباشرتها، الأمر الذي كان البعض يستجيب له بحكم الزمالة المهنية، إلا أنه ومع تكرار حالات ترددها على المستشفى وعلى قسم الولادة على وجه الخصوص، تم الاستقصاء حول حقيقة تواجدها بمستشفى تارودانت لتبدأ خيوط الكذبة تنكشف.

وبعد التأكد من السيدة التي تبلغ عقدها الرابع، تضيف اليومية، أن لا علاقة لها بالطب، تم إخبار المصالح الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان وتم توقيفها بعد أن أحضرت سيدة كانت في وضعية حمل، مدعية أنها فرد من عائلتها.

وذكرت مصادر حضرت لحظة التوقيف أن المدعية بقيت مصرة على أنها طبيبة عيون، لتتراجع بعد وصولها إلى مصلحة الشرطة القضائية بأكادير، وتعترف بأنها ليست طبيبة عيون، ولا علاقة لها بالطب، حيث تم الاستماع في نفس الوقت إلى شهادة عدد من الأطر الطبية على خلفية الموضوع ذاته.