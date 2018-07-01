فيديو خطير..شخص فحالة غير طبيعية حيح ومابغاش يمشي مع البوليس فكازا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 18 يوليوز، بمقطع فيديو مثير وخطير، يوثق للحظة قيام شاب بالعربدة بالبيضاء، نظرا للحالة التي كان عليها نتيجة معاقرة ''الكحول'' وأيضا بسبب تعرضه لاعتداء بواسطة السلاح

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 18 يوليوز، بمقطع فيديو مثير وخطير، يوثق للحظة قيام شاب بالعربدة بالبيضاء، نظرا للحالة التي كان عليها نتيجة معاقرة ''الكحول'' وأيضا بسبب تعرضه لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن شابا في حالة غير طبيعية، تعرض للسرقة على يد شخص بمنطقة القدس بالبرنوصي، ليقوم بالعربدة، ما جعل المصالح الأمنية، تحل بعين المكان للكشف عن ظروف وملابسات هذا الاعتداء.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب رفض الالتزام ودخل في مناوشات من رجال الأمن، الذين قاموا بنقله بعد ذلك بواسطة سيارة للإسعاف لتلقي العلاجات الضرورية.