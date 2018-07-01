إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور ﻿

تمكنت مصالح المنطقة الإقلیمیة لأمن الناظور في إطار عملیة نوعیة یوم الاثنين 16 یولیوز 2018 من إیقاف شخصین أحدھما من ذوي السوابق العدلیة من أجل السرقة تحت التھدید بواسطة السلاح الأبیض.

شوف تيفي

تمكنت مصالح المنطقة الإقلیمیة لأمن الناظور في إطار عملیة نوعیة یوم الاثنين 16 یولیوز 2018 من إیقاف شخصین أحدھما من ذوي السوابق العدلیة من أجل السرقة تحت التھدید بواسطة السلاح الأبیض.

وحسب بلاغ صادر عن ولاية الأمن بوجدة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فالمعنیان يبلغان من العمر 18 و22 سنة تسنى ضبطھما بناء على تحریات مكثفة باشرتھا المصالح الأمنیة المذكورة بناء على شكایة تقدم بھا ثلاثة أشخاص في موضوع السرقة ضد مجھول یوم 13 یولیوز 2018، استھدفت ھواتفھم النقالة ومبلغا ماليا قدره 900 درھم بمیناء الصید البحري بني أنصار.

كما أفاد البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالموقوفین تحت تدابیر الحراسة النظریة رھن إشارة البحث، الذي یجري تحت إشراف النیابة العامة المختصة في انتظار إحالتھما على العدالة.