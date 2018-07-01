 إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور

العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب | بوليتيك

العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب

برلمانيون يناقشون استيراد وتصدير الأزبـــال | بوليتيك

برلمانيون يناقشون استيراد وتصدير الأزبـــال

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء

الحكومة الألمانية تقرّ قانونا يرفض اللجوء من 3 دول عربية.. والمغرب ضمن القائمة | بوليتيك

الحكومة الألمانية تقرّ قانونا يرفض اللجوء من 3 دول عربية.. والمغرب ضمن القائمة

حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور | حوادث و حقوق

حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور

خبر ســـار للجالية المغربية..انخفاض أسعار عملية العبور مرحبا | مجتمع

خبر ســـار للجالية المغربية..انخفاض أسعار عملية العبور ''مرحبا''

سكــــوب.. دنيا باطمة رفضت الصعود إلى منصة مهرجان قفطان الفخامة بطنجة حتى تتخلص ...ومدير المهرجان مشى سلف الفلوس باش يخلصها | ثقافة و فنون

سكــــوب.. دنيا باطمة رفضت الصعود إلى منصة مهرجان ''قفطان الفخامة'' بطنجة حتى تتخلص ...ومدير المهرجان

الحالة الصحية لوالدة الفنان محمد الخياري في تدهور | ثقافة و فنون

الحالة الصحية لوالدة الفنان محمد الخياري في تدهور

الإشاعات المشوشة المسمومة

إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 00:23 إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور | حوادث و حقوق
إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور
تمكنت مصالح المنطقة الإقلیمیة لأمن الناظور في إطار عملیة نوعیة یوم الاثنين 16 یولیوز 2018 من إیقاف شخصین أحدھما من ذوي السوابق العدلیة من أجل السرقة تحت التھدید بواسطة السلاح الأبیض.

شوف تيفي

تمكنت مصالح المنطقة الإقلیمیة لأمن الناظور في إطار عملیة نوعیة یوم الاثنين 16 یولیوز 2018 من إیقاف شخصین أحدھما من ذوي السوابق العدلیة من أجل السرقة تحت التھدید بواسطة السلاح الأبیض.

وحسب بلاغ صادر عن ولاية الأمن بوجدة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فالمعنیان يبلغان من العمر 18 و22 سنة تسنى ضبطھما بناء على تحریات مكثفة باشرتھا المصالح الأمنیة المذكورة بناء على شكایة تقدم بھا ثلاثة أشخاص في موضوع السرقة ضد مجھول یوم 13 یولیوز 2018، استھدفت ھواتفھم النقالة ومبلغا ماليا قدره 900 درھم بمیناء الصید البحري بني أنصار.

كما أفاد البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالموقوفین تحت تدابیر الحراسة النظریة رھن إشارة البحث، الذي یجري تحت إشراف النیابة العامة المختصة في انتظار إحالتھما على العدالة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الناظور إيقاف شخصين متهمين السرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء

حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور | حوادث و حقوق

حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحقق مع شاب بتيزنيت للاشتباه في صلته بـتنظيم الدولة | حوادث و حقوق

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحقق مع شاب بتيزنيت للاشتباه في صلته بـ''تنظيم الدولة''

عاجــــل: زوج يحرق طليقته العشرينية بعد خلاف بينهما | حوادث و حقوق

عاجــــل: زوج يحرق طليقته العشرينية بعد خلاف بينهما

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش تبغي تزوجي بلا صداق ؟ | نسولو الناس
منذ 5 دقائق

واش تبغي تزوجي بلا صداق ؟

الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين..لازالت أمامنا أشواط هامة لمباشرة إصلاح التعليم ببلادنا | خارج البلاطو

الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين..لازالت أمامنا أشواط هامة لمباشرة إصلاح التعليم ببلادنا

قصة مأساوية...بناي أصيب بالشلل بعد سقوطه في ورش العمل يستغيت: بغيت العدالة تعطيني حقي راني وليت ضايع | حالة خاصة

قصة مأساوية...بناي أصيب بالشلل بعد سقوطه في ورش العمل يستغيت: بغيت العدالة تعطيني حقي راني وليت ضايع

مأساة حقيقية..قصة مؤثرة وصادمة للمتشردة خديجة المريضة عقليا:شدوها ذئاب بشرية فكازا وتكرفسو عليها وحملات | خارج البلاطو

مأساة حقيقية..قصة مؤثرة وصادمة للمتشردة ''خديجة'' المريضة عقليا:''شدوها ذئاب بشرية فكازا وتكرفسو عليها وحملات''

﻿

آخر المستجدات

إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور | حوادث و حقوق
منذ 56 دقيقة

إيقاف شخصين متهمين بالسرقة في الناظور

العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب | بوليتيك

العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب

برلمانيون يناقشون استيراد وتصدير الأزبـــال | بوليتيك

برلمانيون يناقشون استيراد وتصدير الأزبـــال

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.