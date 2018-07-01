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العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 23:59 العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب | بوليتيك
العثماني : المغرب كباقي دول العالم يواجه إشكالات الشباب
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقضايا الشباب سواء تلك المتعلقة بالتعليم أو التشغيل أو الاندماج الاجتماعي.

شوف تيفي:(و.م.ع)

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقضايا الشباب سواء تلك المتعلقة بالتعليم أو التشغيل أو الاندماج الاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي حول الشباب والمشاركة في صناعة القرار، المنظم من قبل منتدى الزهراء بدعم من هيئات وطنية ودولية، اليوم الأربعاء 18 يوليوز 2018، وتفاعلا مع نقاش الشباب المشارك في الملتقى، أوضح رئيس الحكومة تفاعله الإيجابي مع كافة الملاحظات، على اعتبار تقديره الكبير لفئة الشباب، وحرصه على الإنصات إلى مطالبهم.

و شدد رئيس الحكومة على "وجود إشكالات كبرى لا يمكن حلّها إلا عبر استراتيجيات ممتدة لسنوات، وليس بقرارات آنية"، وأوضح العثماني الذي أبدى سعادته بالمشاركة في ملتقى يحضره أزيد من مائة شاب وشابة من مختلف الجمعيات والهيئات السياسية والمدنية والاستشارية، وخاطب الحضور بلغة الواقعية، إذ أن لا أحد، حسب رئيس الحكومة: "يمكنه أن يزعم أنه يملك أجوبة آنية على جميع الأسئلة، لذا رفعنا شعار الإنصات والإنجاز بحكم أن أي فاعل عمومي بحاجة إلى الإنصات ليفهم معاناة ومطالب وانتظارات المواطنين، ويعمل على اقتراح الحلول والبحث عنها إما في البرامج الموجودة، أو عبر اقتراح برامج جديدة".

وبعد توقفه عند المشاكل المرتبطة بالتعليم والتشغيل والصحة، اعتبر رئيس الحكومة أن المغرب، كغيره من دول العالم، يواجه إشكالات تهم فئة الشباب، مبرزا في هذا الصدد، أن العالم الآن يعيش "عولمة الإشكالات والتحديات والأزمات".

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شوف تيفي المغرب العثماني دول العالم تعاني إشكالات الشباب

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