 القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء ﻿
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القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 23:43 القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
القبض على مشتبه به في قضية إحداث عاهة مستديمة بالدار البيضاء
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، من توقيف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، من توقيف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم 18 يوليوز، إلى دخول المشتبه به، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في خلاف مع الضحية بحي مولاي رشيد، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض غريمه لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، تسبب قي بتر يد الضحية اليمنى، في وقت قادت التحريات الميدانية المكثفة إلى توقيف المشتبه به بإحدى الإقامات السكنية الكائنة خارج المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء القبض مشتبه به عاهة مستديمة

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