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حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 22:48 حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور | حوادث و حقوق
حافلة مجنونة تقتحم محل تجاري بتيزنيت+ صور
اقتحمت حافلة للنقل الحضري بإقليم تيزنيت زوال اليوم محلا تجاريا خاصا بالجزارة بجماعة أربعاء رسموكة على مستوى مركز الجماعة ، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمحل التجاري، فيما لم تسجل أية خسائر في الأرواح.

شوف تيفي:تيزنيت

اقتحمت حافلة للنقل الحضري بإقليم تيزنيت زوال اليوم محلا تجاريا خاصا بالجزارة بجماعة أربعاء رسموكة على مستوى مركز الجماعة ، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمحل التجاري، فيما لم تسجل أية خسائر في الأرواح.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الحادث الذي وصف بالمرعب ناجم عن فقدان سائق الحافلة السيطرة على مقود السياقة إثر تفاجئه بتعطل الفرامل ما أسفر عنه خروج الحافلة عن مسارها المعتاد لتصطدم بالمحل التجاري ولولا الألطاف الإلهية لوقعت الكارثة، إذ لحسن الحظ تصادف الحادث مع خلو المحل التجاري من الزبناء.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان، وتم فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت حافلة اقتحام محل تجاري

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