سكــــوب.. دنيا باطمة رفضت الصعود إلى منصة مهرجان ''قفطان الفخامة'' بطنجة حتى تتخلص ...ومدير المهرجان مشى سلف الفلوس باش يخلصها ﻿

عــــلمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية دنيا باطمة طلبت من مدير مهرجان '' قفطان الفخامة''، 22 مليون لإحيــائها حفلا فنيـــا على هامش الدورة الثانية مساء أمس الثلاثاء بعروسة الشمال طنجة.

شوف تيفي: طنجة

عــــلمت "شوف تيفي" أن الفنانة المغربية دنيا باطمة طلبت من مدير مهرجان " قفطان الفخامة"، 22 مليون لإحيــائها حفلا فنيـــا على هامش الدورة الثانية مساء أمس الثلاثاء بعروسة الشمال طنجة.

وأضـــافت مصــادرنا أن الفنانة دنيا باطمة رفضت صعود منصة المهرجان إلا بعد تسديد المبلغ الذي لم تتنازل عن درهم واحد منه رغم محاولات إدارة المهرجان.

وزادت مصادرنا أن مدير المهرجان اضطر لأخذ سلف بنكي لتسديد المبلغ الذي طالبت به لأن الجمهور علم بحضورها إلى جانب عدد من الوجوه الفنية اللامعة، ولم يجد سبيلا للتراجع عن حضورها وصعودها إلى المنصة .