مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة ''حراكة'' مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم ﻿

حل مسؤولون مغاربة بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل التفاوض مع السلطات هناك حول إيجاد الصيغ الملائمة للتحقيق بشأن ''حراكة'' مغاربة قاصرين مستقرين في بلاد المهجر.

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حل مسؤولون مغاربة بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل التفاوض مع السلطات هناك حول إيجاد الصيغ الملائمة للتحقيق بشأن ''حراكة'' مغاربة قاصرين مستقرين في بلاد المهجر.

وجاءت هذه الخطوة، وفق ما أوردته أسبوعية ''المشعل'' الصادرة يوم غد الخميس 19 يوليوز 2018، بعدما دقت عدد من جمعيات المجتمع المدني الدولي خصوصا بفرنسا، ناقوس الخطر حول تواجد عدد كبير من القاصرين المغاربة في شوارع باريس، دون أي تدخل من الجانبين المغربي أو الفرنسي.

كما أضافت الأسبوعية، أن هذه الزيارة تأتي، حسب ما كشفته مصادر فرنسية، أن ''هؤلاء المسؤولين المغاربة حلوا لإيجاد صيغة ملائمة، من أجل العمل على إعادة هؤلاء القاصرين المغاربة إلى وطنهم الأم.

وقد حل المسؤولون المغاربة بالعاصمة الباريسية، والذين يمثلون وزارة الداخلية والمصالح القنصلية والأمن الوطني وحماية الطفولة، تضيف ''المشعل''، من أجل تدارس رغبة فرنسا في إعادة هؤلاء ''الحراكة'' إلى المغرب.

وكشفت الجمعية الفرنسية التي تعنى بدعم المهاجرين، أن هذه المشاورات المغربية الفرنسية، تندرج ضمن التعاون بين البلدين، و الذي قد يأتي على حقوق الأطفال المعنيين بهذا التعاون، حيث يحمل الاتفاق صبغة تهدد حقوق الأطفال.



