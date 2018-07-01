 مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة ''حراكة'' مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة ومقاضاة المعتدين | بوليتيك

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة

مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة حراكة مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم | بوليتيك

مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة ''حراكة'' مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحقق مع شاب بتيزنيت للاشتباه في صلته بـتنظيم الدولة | حوادث و حقوق

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحقق مع شاب بتيزنيت للاشتباه في صلته بـ''تنظيم الدولة''

الإشاعات المشوشة المسمومة | كاريكاتير شوف تيفي

الإشاعات المشوشة المسمومة

عاجــــل: زوج يحرق طليقته العشرينية بعد خلاف بينهما | حوادث و حقوق

عاجــــل: زوج يحرق طليقته العشرينية بعد خلاف بينهما

بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة | حوادث و حقوق

بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة عاونو البرلماني.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية | بوليتيك

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة ''عاونو البرلماني''.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +فيديو | حوادث و حقوق

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +''فيديو''

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء

الإشاعات المشوشة المسمومة

مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة ''حراكة'' مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 19:20 مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة حراكة مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم | بوليتيك
مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة ''حراكة'' مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم
حل مسؤولون مغاربة بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل التفاوض مع السلطات هناك حول إيجاد الصيغ الملائمة للتحقيق بشأن ''حراكة'' مغاربة قاصرين مستقرين في بلاد المهجر.

شوف تيفي 


حل مسؤولون مغاربة بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل التفاوض مع السلطات هناك حول إيجاد الصيغ الملائمة للتحقيق بشأن ''حراكة'' مغاربة قاصرين مستقرين في بلاد المهجر.
وجاءت هذه الخطوة، وفق ما أوردته أسبوعية ''المشعل'' الصادرة يوم غد الخميس 19 يوليوز 2018، بعدما دقت عدد من جمعيات المجتمع المدني الدولي خصوصا بفرنسا، ناقوس الخطر حول تواجد عدد كبير من القاصرين المغاربة في شوارع باريس، دون أي تدخل من الجانبين المغربي أو الفرنسي.
كما أضافت الأسبوعية، أن هذه الزيارة تأتي، حسب ما كشفته مصادر فرنسية، أن ''هؤلاء المسؤولين المغاربة حلوا لإيجاد صيغة ملائمة، من أجل العمل على إعادة هؤلاء القاصرين المغاربة إلى وطنهم الأم.

وقد حل المسؤولون المغاربة بالعاصمة الباريسية، والذين يمثلون وزارة الداخلية والمصالح القنصلية والأمن الوطني وحماية الطفولة، تضيف ''المشعل''، من أجل تدارس رغبة فرنسا في إعادة هؤلاء ''الحراكة'' إلى المغرب.
وكشفت الجمعية الفرنسية التي تعنى بدعم المهاجرين، أن هذه المشاورات المغربية الفرنسية، تندرج ضمن التعاون بين البلدين، و الذي قد يأتي على حقوق الأطفال المعنيين بهذا التعاون، حيث يحمل الاتفاق صبغة تهدد حقوق الأطفال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مسؤولون مغاربة إعادة قاصرين حراكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة ومقاضاة المعتدين | بوليتيك

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة ومقاضاة المعتدين

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة عاونو البرلماني.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية | بوليتيك

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة ''عاونو البرلماني''.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر بوانو على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد | بوليتيك

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد

عــــاجل : والـــد عبد الله بوانو في ذمــة الله | بوليتيك

عــــاجل : والـــد ''عبد الله بوانو'' في ذمــة الله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

افتتاح فعاليات مهرجان راي بمشاركة مجموعة من الشباب الوجديين..شوفو كيفاش تفاعلو الشباب | بــووز
منذ 29 دقيقة

افتتاح فعاليات مهرجان راي بمشاركة مجموعة من الشباب الوجديين..شوفو كيفاش تفاعلو الشباب

خطير وبالفيديو...بطلة مغربية سابقة هزها راجلها فالتريبورتور وخوا عليها ليصانص ( تصريحات صادمة) | بــووز

خطير وبالفيديو...بطلة مغربية سابقة هزها راجلها فالتريبورتور وخوا عليها ليصانص ( تصريحات صادمة)

الفنان عصام سرحان: الاشتغال في الملاهي الليلية ماشي عيب | بــووز

الفنان عصام سرحان: الاشتغال في الملاهي الليلية ماشي عيب

حالة مؤثرة : طفل صغير من أسرة فقيرة مريض بزاف كرشو منفوخة وخاصو 10 مليون ديال الدواء شهريا | حالة خاصة

حالة مؤثرة : طفل صغير من أسرة فقيرة مريض بزاف كرشو منفوخة وخاصو 10 مليون ديال الدواء شهريا

﻿

آخر المستجدات

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة ومقاضاة المعتدين | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

وزارة الصحة بدورها تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع أثناء قيامهم بعملهم وقررت متابعة

مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة حراكة مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم | بوليتيك

مسؤولون مغاربة يحلون بباريس لإعادة ''حراكة'' مغاربة قاصرين إلى وطنهم الأم

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحقق مع شاب بتيزنيت للاشتباه في صلته بـتنظيم الدولة | حوادث و حقوق

المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحقق مع شاب بتيزنيت للاشتباه في صلته بـ''تنظيم الدولة''

الإشاعات المشوشة المسمومة | كاريكاتير شوف تيفي

الإشاعات المشوشة المسمومة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.