المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحقق مع شاب بتيزنيت للاشتباه في صلته بـ''تنظيم الدولة'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، استدعى خلال الأيام الأخيرة أحد الأشخاص المنحدرين من جماعة الركادة أولاد جرار.

شوف تيفي: تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، استدعى خلال الأيام الأخيرة أحد الأشخاص المنحدرين من جماعة الركادة أولاد جرار.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الشاب جرى استدعاؤه على خلفية الاشتباه في صلته بأحد الأشخاص الذين تم توقيفهم مؤخرا بتيزنيت وبالضبط يوم الخميس الماضي.

وأضافت ذات المصادر، أن اسم الموقوف ورد أثناء التحقيق مع واحد من الموقوفين السبعة والذي يرجح أن يكون على علاقة مع هذا الأخير وأدلى بمعلومات عنه قد تضعه في قفص الاتهام، ما جعل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يقوم باستدعائه للتحقيق معه حول الاشتباه في صلته بتنظيم الدولة الإسلامية.

يشار أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن يوم الخميس 12 يوليوز من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة متطرفين موالين لتنظيم ''داعش''، تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، ينشطون بين زاوية الشيخ وأولاد تايمة ومراكش.