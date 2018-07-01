 بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة | حوادث و حقوق

بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة عاونو البرلماني.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية | بوليتيك

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة ''عاونو البرلماني''.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +فيديو | حوادث و حقوق

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +''فيديو''

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء

فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة) | مجتمع

فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما ..

عاجــــل: إطلاق سراح مول الكاسكيطة | مجتمع

عاجــــل: إطلاق سراح مول الكاسكيطة

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر بوانو على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد | بوليتيك

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة

الإشاعات المشوشة المسمومة

بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 15:57 بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة | حوادث و حقوق
بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة
تعرض شاب يبلغ من العمر 26 سنة متزوح وأب لطفلة، لاعتداء شنيع أصيب من خلاله بجروح غائرة على مستوى الرأس وفي أنحاء جسده بواسطة سلاح أبيض على يد أشخاص ينتمون لدوار لزيمي بجماعة أولاد عيسى إقليم الجديدة،

شوف تيفي

 تعرض شاب يبلغ من العمر 26 سنة متزوح وأب لطفلة، لاعتداء شنيع أصيب من خلاله بجروح غائرة على مستوى الرأس وفي أنحاء جسده بواسطة سلاح أبيض على يد أشخاص ينتمون لدوار لزيمي بجماعة أولاد عيسى إقليم الجديدة، ليلة الإثنين-الثلاثاء.

وفي اتصال لنا مع عائلة الضحية، فإن الجناة اعترضوا سبيل الضحية، حيث انهالوا عليه بالضرب وحاولوا إخافته بواسطة سلاح ناري « خماسية »، ليعتدوا عليه بسلاح أبيض ويلوذون بالفرار تاركينه مدرجا في دمائه.

وأضافت مصادرنا، أن الحادث جاء بدافع الانتقام، وذلك راجع لإحدى الأراضي المنتمية « للجموع»، وحسب أقوال عائلة الضحية فإن الجناة ليس لهم أي حق في الأرض.


وأمام هذا الأمر، تقدم الضحية بشكاية لذى مصالح الدرك الملكي، غير أنه ولحدود اللحظة لم يتم القبض على الجناة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث وحقوق اعتداء شنيع الجديدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +فيديو | حوادث و حقوق

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +''فيديو''

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم...أب يتعرض للنصب والاحتيال والسجن من طرف ابنه وزوجته | بــووز
منذ 15 دقيقة

فيديو صادم...أب يتعرض للنصب والاحتيال والسجن من طرف ابنه وزوجته

دنيا باطما تدخل عالم المال والتجارة وهذا هو مشروعها بمراكش | بــووز

دنيا باطما تدخل عالم المال والتجارة وهذا هو مشروعها بمراكش

نداء مؤثر...أم تبحث عن ابنتها التي غادرت المنزل بعدما رسبت فالامتحان: عفاك أبنتي رجعي لداركم رَاه الزنقة مافيها خير | حالة خاصة

نداء مؤثر...أم تبحث عن ابنتها التي غادرت المنزل بعدما رسبت فالامتحان: عفاك أبنتي رجعي لداركم رَاه الزنقة مافيها خير

احتجاجات مناوشات وتوقيفات لحظة هدم كاريان الغالية بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

احتجاجات مناوشات وتوقيفات لحظة هدم كاريان الغالية بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة عاونو البرلماني.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية | بوليتيك

نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة ''عاونو البرلماني''.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +فيديو | حوادث و حقوق

إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +''فيديو''

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.