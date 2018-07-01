بسبب أرض.. أب أسرة يتعرض لاعتداء شنيع وهو الآن بين الحياة والموت بإقليم الجديدة ﻿

تعرض شاب يبلغ من العمر 26 سنة متزوح وأب لطفلة، لاعتداء شنيع أصيب من خلاله بجروح غائرة على مستوى الرأس وفي أنحاء جسده بواسطة سلاح أبيض على يد أشخاص ينتمون لدوار لزيمي بجماعة أولاد عيسى إقليم الجديدة،

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تعرض شاب يبلغ من العمر 26 سنة متزوح وأب لطفلة، لاعتداء شنيع أصيب من خلاله بجروح غائرة على مستوى الرأس وفي أنحاء جسده بواسطة سلاح أبيض على يد أشخاص ينتمون لدوار لزيمي بجماعة أولاد عيسى إقليم الجديدة، ليلة الإثنين-الثلاثاء.

وفي اتصال لنا مع عائلة الضحية، فإن الجناة اعترضوا سبيل الضحية، حيث انهالوا عليه بالضرب وحاولوا إخافته بواسطة سلاح ناري « خماسية »، ليعتدوا عليه بسلاح أبيض ويلوذون بالفرار تاركينه مدرجا في دمائه.

وأضافت مصادرنا، أن الحادث جاء بدافع الانتقام، وذلك راجع لإحدى الأراضي المنتمية « للجموع»، وحسب أقوال عائلة الضحية فإن الجناة ليس لهم أي حق في الأرض.



وأمام هذا الأمر، تقدم الضحية بشكاية لذى مصالح الدرك الملكي، غير أنه ولحدود اللحظة لم يتم القبض على الجناة.