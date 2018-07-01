 نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة ''عاونو البرلماني''.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية ﻿
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نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة ''عاونو البرلماني''.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 15:41 نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة عاونو البرلماني.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية | بوليتيك
نايضة بالمعقول.. فيسبوكيون يطلقون حملة ''عاونو البرلماني''.. وبرلمانيون يرفضون التنازل عن معاشاتهم ضد الإرادة الشعبية
في ســـابقة من نــوعها أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' حملة هـاشتاغ ''عاونو البرلماني''، وذلك بعد اجتماع لجنة المالية البارحة الثلاثاء 16 يوليوز 2018، بقبة البرلمان ورفض عدد من الفرق

شوف تيفي : محـمد القاسمي

في ســـابقة من نــوعها أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' حملة هـاشتاغ ''عاونو البرلماني''، وذلك بعد اجتماع لجنة المالية البارحة الثلاثاء 16 يوليوز 2018، بقبة البرلمان ورفض عدد من الفرق البرلمانية التنازل عن مقترح إلغـــاء تقاعــد البرلمانيين .

وتــــأتي هــذه الحملة التي قد تلقى إقبالا كبيرا ولا سيما بعد تفاعل الرأي العام الوطني مع تصريحات رؤساء الفرق البرلمانية بنوع من الاستهزاء والسخرية ، وفي مقدمتهم رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الأزمي الذي تراجع فريقه عن المقترح بسبب وقوفه على الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين على حد قوله.

كمـــا أثــار الفريق النيابي لحزب الاستقلال بتصريحات رئيس فريقه ''نور الدين مضيان'' ردود فعل فيسبوكيين ، والذين تأسفوا على ما آل إليه حزب علال الفاسي، عندما قال: ''عندنا برلمانيين ما عندهومش عشا ليلة او برلمانيين خرجوا ولادهم من التعليم الخاص إلى التعليم وخاصنا نشوفو الناس اللي كيستافدو من رخص الصيد البحري ومقالع الرمال...'' ، وهو ما جعل بعض رواد فيسبوك يطالبون القيادي الاستقلالي بمحاسبة بعض القياديين بحزبه والذين يستفيدون من ذلك بالدرجة الأولى.

وزاد معلقون على الحملة ''لتكن حملة وطنية لجمع تبرعات كما أتمنى من القنوات التلفزيونية أن تطلق حملة لتوعية المواطنين بمشاكل البرلمانيين حيتاش في المستقبل نقدرو مانلقاوش لي ترشح للبرلمان بسبب الوضعية الصعبة و الراتب الهزيل و انعدام تعويضات البرلمانيين مساكن ....جميعا من أجل جمع تبرعات و تحسين وضعية البرلمانيين...''.

وعبر البرلمانيون المغاربة خلال اجتماع لجنة المالية عن رفضهم البات والمطلق التنازل عن امتيازاتهم الكبيرة كطريق يمكن أن يفضي إلى حل أزمة صندوق معاشاتهم ، وهذه الامتيازات التي تكلف مالية الدولة الملايير تتعلق بحجوزات الفنادق الفخمة والبنزين وبطائق الطائرات في المقاعد الممتازة طبعا وموائد الرحمان.

وسبق لرئيس مجلس النواب أن لجأ إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يوما عن يوم؛ وذلك بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وجدير بالذكر أن البرلمانيين يتمتعون بمعاشات صافية خالية من أي ضريبة، وغير خاضعة لأي تصريح، ويسمح لهم الجمع بين تعدد المعاشات، وهي غير قابلة للحجز وتعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمرارها، في حين أنّ العمل البرلماني هو صفة انتدابية وتمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية وتجدد عن طريقها .



 

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شوف تيفي المغرب البرلمان حملة وطنية العمل البرلماني محمد القاسمي

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