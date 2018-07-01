إنقاذ نزيل فندق معروف بأكادير بطريقة مثيرة من حريق مهول +''فيديو'' ﻿

تمكنت السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية مساء أمس الثلاثاء من إنقاذ نزيل أحد الفنادق المعروفة بحي الداخلة بمدينة أكادير إثر اندلاع النيران داخل غرفته بشكل مفاجئ.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية مساء أمس الثلاثاء من إنقاذ نزيل أحد الفنادق المعروفة بحي الداخلة بمدينة أكادير إثر اندلاع النيران داخل غرفته بشكل مفاجئ.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق اندلع بعدما انفجر شاحن كهربائي كان النزيل يستعين به لشحن هاتفه، الشيء الذي أدى لإصابته بجروح طفيفة على مستوى اليد فيما انطلقت شرارة النيران لتعم كل أرجاء الغرفة محاصرة النزيل، ولولا تدخل السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية، الذين حلوا بعين المكان في الوقت المناسب وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأضافت ذات المصادر، أن السلطات المحلية ورجال الإطفاء اضطروا للاستعانة بسلم إغاثة لإخراج النزيل من نافذة الفندق، وخلف الحادث حالة من الصدمة والهلع في نفسية الزبون، ما استدعى نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.



ومن جانبها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.