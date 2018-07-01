 توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء ﻿
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توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

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توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 15:30 توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الإثنين، من توقيف أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 22 و 36 سنة، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الإثنين، من توقيف أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 22 و 36 سنة، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات والمؤسسات التجارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهم في ارتكاب سرقات عن طريق كسر الأقفال، استهدفت معظمها محلات تجارية بمختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، خصوصا مكاتب للتبغ ووكالة لتحويل الأموال، وأخرى للفحص التقني للسيارات، وهي جرائم تمت بالاستعانة بسيارات خفيفة مكتراة يتم تغييرها باستمرار، ومكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه بهم مكنت من حجز سيارة رباعية الدفع استعملت في ارتكاب بعض عمليات السرقة، فضلا عن استعادة جزء من متحصلات السرقة عبارة عن مبلغ مالي قدره 6400 درهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في نشاط هذه العصابة الإجرامية.



 

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توقيف عصــابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من داخل المحلات والمؤسسات التجارية بالدار البيضاء

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