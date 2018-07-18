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فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 15:09 فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة) | مجتمع
فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)
توصــلت ''شوف تيفي'' بعدد من الصور والفيديوهات التي توثق لشبهة زواج سحاقيتين بالعاصمة الشرقية وجدة .

ف تيفي

توصــلت ''شوف تيفي'' بعدد من الصور والفيديوهات التي توثق لشبهة زواج سحاقيتين بالعاصمة الشرقية وجدة .

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورا صــادمة تظهر الفتاتين وهما في وضعيات مختلفة ، تــؤكد علاقتهما رغم محاولة إحداهن التملص من الفضيحة الأخلاقية التي لا يقبلها الدين الإسلامي والأعراف والقوانين المعمول بها في المغرب، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي .

فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)هـــذا وهز الخبر المتداول لزواجهما حفيظة الشعب المغربي ، حيث عبر العديد من رواد ''فيسبوك'' عن غضبهم وسخطهم مطالبيــن السلطات المغربية بفتح تحقيق وإنزال أقصى العقوبات في حالة إثبات هذه العلاقة غير الشرعية والتي تستفز مشاعر المسلمين بدولة محافظة قطعت مع مثل هذه الممارسات باعتبار الإسلام دين الدولة .

فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)فضيحة تهز المغاربة .. فيديوهات وصور تؤكد شبهة زواج بنت ببنت فوجدة وفيسبوكيون يطالبون بمعاقبتهما .. (تفاصيل جد صـادمة)

 

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توصــلت شوف تيفي بعدد من الصور والفيديوهات التي توثق لشبهة زواج سحاقيتين بالعاصمة الشرقية وجدة .

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