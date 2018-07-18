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عاجــــل: إطلاق سراح مول الكاسكيطة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 14:56 عاجــــل: إطلاق سراح مول الكاسكيطة | مجتمع
عاجــــل: إطلاق سراح مول الكاسكيطة
عانق محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة صباح اليوم الأربعاء الحرية، بعدما غادر أسوار سجن مدينة سطات، عقب قضائه لسنة وستة أشهر نافذة.

شوف تيفي

  عانق محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة صباح اليوم الأربعاء الحرية، بعدما غادر أسوار سجن مدينة سطات، عقب قضائه لسنة وستة أشهر نافذة.

ونشر مول الكاسكيطة عبر صفحته الرسمية fالفيسبوك صورته داخل منزله بسطات أرفقها بتدوينة كتب فيها « الحرية » .

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، قد نطقت بالحكم الاستئنافي في حق محمد السكاكي وقضت بإضافة 6 أشهر على عقوبته الأولى الصادرة في حقه من طرف المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، لتصل بذلك عقوبته السجنية بعد هذا القرار إلى سنة و6 أشهر.

وكان مول الكاسكيطة قد توبع بمجموعة من التهم من بينها النصب والاحتيال والخيانة الزوجية.

عاجــــل: إطلاق سراح مول الكاسكيطةعاجــــل: إطلاق سراح مول الكاسكيطة

 

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