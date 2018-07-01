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عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 14:26 عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر بوانو على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد | بوليتيك
عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد
حدد عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم غد الخميس 19 يوليوز، لعقد اجتماع ثان لمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، وذلك على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك

شوف تيفي: (و.م.ع)

حدد عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم غد الخميس 19 يوليوز، لعقد اجتماع ثان لمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، وذلك على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك لمتابعة دراسة القوانين الثلاثة التي توصلت بها اللجنة.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، اقترحه فريق العدالة والتنمية، والثاني يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، اقترحته فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب بالإضافة إلى حزب الاستقلال.
ومقترح ثالث يتعلق بإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، الذي تقدم به البرلمانيان عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي وعمر بلافريج.
وتمت أمس الثلاثاء مناقشة الموضوع حيث أعلن فريق ''البيجيدي'' بمجلس النواب، تراجعه عن مقترحه لإلغاء تقاعد البرلمانيين مبررا الأمر بكون ''الفريق وقف على الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين الذين غادروا البرلمان''.
ومن جانبه طالب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بالإبقاء على تقاعد البرلمانيين وإلغاء كل المقترحات الأخرى القاضية بإلغائه مبررا موقفه بكون العديد من البرلمانيين سحبوا أبناءهم من المدارس الخصوصية ونقلوهم إلى المدارس العمومية بسبب توقف التقاعد، مضيفا، أن هناك من يشكو من الأمراض المزمنة ولا يجد حتى التغطية الصحية.



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