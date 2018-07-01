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حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 14:23 حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق
حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع
لقي 20 شخصا مصرعھم، وأصیب 1850 آخرون، إصابة 86 منھم بلیغة، في 1413 حادثة سیر داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 09 يولیوز إلى 15 يولیوز 2018.

شوف تيفي: (و.م.ع)

لقي 20 شخصا مصرعھم، وأصیب 1850 آخرون، إصابة 86 منھم بلیغة، في 1413 حادثة سیر داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 09 يولیوز إلى 15 يولیوز 2018.
وتعود الأسباب الرئیسیة المؤدية إلى وقوع ھذه الحوادث حسب ترتیبھا، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء 18 يوليوز، إلى ''عدم انتباه السائقین، وعدم احترام الأسبقیة، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلین، وتغییر الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغییر الاتجاه غیر المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة ”قف“، والسیاقة في حالة سكر، والسیر في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسیر في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعیب''.
وفيما يتعلق بعملیات المراقبة والزجر في میدان السیر والجولان، أوضح المصدر ذاته أن ''مصالح الأمن قامت بتسجیل 35 ألف و 573 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و 902 محضرا أحیلت على النیابة العامة واستخلصت 24 ألفا و671 غرامة صلحیة.''
وأشار البلاغ، إلى أن ''المبلغ المتحصل علیه بلغ 5 ملايین و 381 ألفا و 50 درھما، فیما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5389 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5383 وثیقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقیف 130 مركبة''.



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شوف تيفي المغرب حوادث السير قتيلا جريحا أسبوع

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