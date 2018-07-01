عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة ﻿

اهتز الحي الصناعي بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء 18 يوليوز، على وقع حادث جد مروع، بطلته زوجة، أقدمت على إضرام النيران في جسدها وبزوجها عقب وقوع خلاف بينهما.

''شوف تيفي''

اهتز الحي الصناعي بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء 18 يوليوز، على وقع حادث جد مروع، بطلته زوجة، أقدمت على إضرام النيران في جسدها وبزوجها عقب وقوع خلاف بينهما.

وأوضح المصدر ذاته أن الزوجة، دخلت في خلاف مع زوجها مالك دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور''، لتتطور الأمور بينهما عقب قيامها بسكب كمية من البنزين على جسدها وجسد زوجها قبل أن تضرم النار.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في النازلة للكشف عن ظروفها وملابساتها، بينما تم نقل الزوج وزوجته في حالة جد حرجة إلى مستشفى سيدي عثمان.