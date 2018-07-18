 نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير ﻿
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نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 13:35 نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير | مجتمع
نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير
استنكرت اللجنة الجهوية للأطباء، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة، الأوضاع المزرية التي يعيش في ظلها الأطر الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني والاعتداءات التي تطالهم بهذا

شوف تيفي

استنكرت اللجنة الجهوية للأطباء، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة، الأوضاع المزرية التي يعيش في ظلها الأطر الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني والاعتداءات التي تطالهم بهذا المرفق العام.
ونددت في بيان لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بالإهانة التي يتعرض لها الأطر الطبية واستهداف كرامتهم من طرف بعض المرضى ومرافقيهم، بحيث يصل في بعض الأحيان إلى حد الاعتداء الجسدي.
ويأتي هذا التصعيد بعد الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الطبيبات المتدربات بمصلحة المستعجلات مساء يوم السبت 14 يوليوز الجاري.
وشجبت اللجنة الجهوية للأطباء بجهة سوس في ذات البيان هذا الاعتداء الذي وصفته بالهمجي محذرة من تنامي هذه الظاهرة داخل المركب الاستشفائي الحسن الثاني، ومحملة في الآن نفسه مسؤولية ما يقع لإدارة المؤسسة الصحية التي يستلزم عليها توفير الأمن لكل الأطر العاملة بالمركب الاستشفائي وحماية سلامتهم الجسدية.


نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير اعتداء جسدي طبيبة متدربة المستشفى الجهوي الحسن الثاني اللجنة الجهوية للأطباء جهة سوس

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