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بالصورة.. الـداعية المشهور عدنان إبراهيم يعود إلى المغرب | بوليتيك

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بالصورة.. الـداعية المشهور ''عدنان إبراهيم'' يعود إلى المغرب

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 13:00 بالصورة.. الـداعية المشهور عدنان إبراهيم يعود إلى المغرب | بوليتيك
بالصورة.. الـداعية المشهور ''عدنان إبراهيم'' يعود إلى المغرب
من المرتقب أن يعود من جديد الداعية الشهير عدنان إبراهيم إلى المملكة المغربية قصد إلقاء محاضرة من تأطيره يوم الثلاثاء المقبل، بدعوة من جمعية ''أحمد بوكماخ''، حول موضوع ''الإسلام في القرن 21..وجهة نظر في

شوف تيفي

من المرتقب أن يعود من جديد الداعية الشهير عدنان إبراهيم إلى المملكة المغربية قصد إلقاء محاضرة من تأطيره يوم الثلاثاء المقبل، بدعوة من جمعية ''أحمد بوكماخ''، حول موضوع ''الإسلام في القرن 21..وجهة نظر في التجديد'' حسب ما تداولته الصفحة الرسمية للجمعية.

وكانت إدارة صفحة عدنان إبراهيم قد نفت في تدوينة لها هذا الخبر، مشيرة إلى أنه ''راج أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر دعوة الدكتور عدنان إبراهيم لإلقاء محاضرة في المغرب، في الأيام المقبلة''، مضيفة : ''نعلن كإدارة للصفحة أن الدكتور ليس له أي أنشطة مبرمجة في المملكة المغربية في الشهور المقبلة، وهذا مع أمله أن تتوفر الفرصة في المستقبل للقاء أحبابه في المغرب''.

وسبق وأثارت زيارة عدنان إبراهيم إلى المغرب، للمشاركة في الدروس الحسنية بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جدلا واسعا ونقاشا وصل حد السب والقذف من طرف التيار السلفي، وخرج الداعية عدنان إبراهيم حينئذ ببيان حقيقة، كشف فيه ما جرى، مؤكدا أنه وبمجرد أن جرى الإعلان عن وصوله إلى المملكة، والترتيب لإلقائه بعض المحاضرات والدروس، انبعث نفر من رؤوس المتطرفين يتصايحون صياحا منكرا، ملؤه السباب المقذع، والكذب الوقاح، منكرين على الوزارة خطوتها، وداعين إلى محاسبة المسؤولين عن توجيه الدعوة، وإلغاء الترتيب المشار إليه.

هــذا وعرفت آراء المفكر الإسلامي عدنان إبراهيم في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا وقبولا واسعا خاصة لدى الشباب بل أكثر من ذلك ذهب البعض إلى حد نعته بكونه أول مفكر ومجدد للإسلام، وبقدر ما نالت أفكاره قبولا مهما بقدر ما نال صاحبها نقدا لاذعا ومثيرا في نفس الآن على بعض طروحاته وتصوراته المنتقدة لعدد من الأحداث التي عرفها تاريخ المسلمين وكذلك لنوع المقاربة التي نهجها في تطرقه لكثير من المواضيع والمختلفة عن المقاربات التقليدية المعتادة.

بالصورة.. الـداعية المشهور ''عدنان إبراهيم'' يعود إلى المغرب

 

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