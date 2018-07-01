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أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 12:56 أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين | مجتمع
أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين
فقدت فاطنة القاسيمي وهي أرملة ستينية تقطن بحي التقدم بمدينة الرباط بصرها على مستوى العين اليسرى، وتحتاج اليوم إلى عملية جراحية مستعجلة على مستوى العين اليمنى.

شوف تيفي

 فقدت فاطنة القاسيمي وهي أرملة ستينية تقطن بحي التقدم بمدينة الرباط بصرها على مستوى العين اليسرى، وتحتاج اليوم إلى عملية جراحية مستعجلة على مستوى العين اليمنى.

 وفي اتصال لنا مع المعنية بالأمر، قالت الأخيرة أنها تحتاج للخضوع لعملية جراحية مستعجلة على مستوى العين اليمنى بمبلغ 7000 درهم، غير أن حالتها المادية لا تسمح بذلك نظرا لكونها أرملة ولديها إبن عاطل عن العمل.

وأمام هذا الأمر، ناشدت المريضة، المحسنين والجهات المسؤولة على قطاع الصحة بغرض مساعدتها وإنقاذ بصرها بعدما تضررت عينها اليسرى.

 هذا ولكل من يرغب في تقديم يد المساعدة لفاطنة القاسيمي يرجى الإتصال على الرقم التالي: 0642283771.

 

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أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين

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