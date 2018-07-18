يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال ''مرشح'' فكازا+صورة الهالك ﻿

اهتز حي السلامة 2 بمدينة الدار البيضاء، حوالي الساعة السادسة من صباح يومه الأربعاء 18 يوليوز، على وقع انتحار قاصر، أقدم على رمي نفسه من سطح عمارة سكنية تعود ملكيتها لأحد المرشحين السابقين في

''شوف تيفي''

اهتز حي السلامة 2 بمدينة الدار البيضاء، حوالي الساعة السادسة من صباح يومه الأربعاء 18 يوليوز، على وقع انتحار قاصر، أقدم على رمي نفسه من سطح عمارة سكنية تعود ملكيتها لأحد المرشحين السابقين في الانتخابات .

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بالقاصر ''ع'' البالغ من العمر قيد حياته 17 سنة، كان رفقة أصدقائه بسطح العمارة قبل أن يعمد إلى إلقاء نفسه في ظروف غامضة.

وأكد المصدر ذاته أن الشرطة العلمية، حلت بعين المكان، وعاينت جثة القاصر التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.





