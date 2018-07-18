 يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال ''مرشح'' فكازا+صورة الهالك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر بوانو على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد | بوليتيك

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة

عــــاجل : والـــد عبد الله بوانو في ذمــة الله | بوليتيك

عــــاجل : والـــد ''عبد الله بوانو'' في ذمــة الله

نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير | مجتمع

نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير

القطار الفائق السرعة (البراق) .. ساعتان وعشر دقائق فقط بين طنجة والبيضاء | اقتصاد

القطار الفائق السرعة (البراق) .. ساعتان وعشر دقائق فقط بين طنجة والبيضاء

بالصورة.. الـداعية المشهور عدنان إبراهيم يعود إلى المغرب | بوليتيك

بالصورة.. الـداعية المشهور ''عدنان إبراهيم'' يعود إلى المغرب

أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين | مجتمع

أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين

يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال مرشح فكازا+صورة الهالك | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال ''مرشح'' فكازا+صورة الهالك

الإشاعات المشوشة المسمومة

يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال ''مرشح'' فكازا+صورة الهالك

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 12:43 يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال مرشح فكازا+صورة الهالك | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال ''مرشح'' فكازا+صورة الهالك
اهتز حي السلامة 2 بمدينة الدار البيضاء، حوالي الساعة السادسة من صباح يومه الأربعاء 18 يوليوز، على وقع انتحار قاصر، أقدم على رمي نفسه من سطح عمارة سكنية تعود ملكيتها لأحد المرشحين السابقين في

''شوف تيفي''

اهتز حي السلامة 2 بمدينة الدار البيضاء، حوالي الساعة السادسة من صباح يومه الأربعاء 18 يوليوز، على وقع انتحار قاصر، أقدم على رمي نفسه من سطح عمارة سكنية تعود ملكيتها لأحد المرشحين السابقين في الانتخابات .

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بالقاصر ''ع'' البالغ من العمر قيد حياته 17 سنة، كان رفقة أصدقائه بسطح العمارة قبل أن يعمد إلى إلقاء نفسه في ظروف غامضة.

وأكد المصدر ذاته أن الشرطة العلمية، حلت بعين المكان، وعاينت جثة القاصر التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.

يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال ''مرشح'' فكازا+صورة الهالك

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العمارة المصالح الأمنية قاصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة

أخطر شفار في كازا مشا فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوه | حوادث و حقوق

أخطر شفار في كازا مشا فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوه

كسيدة خايبة بزاف بآسفي..والمصابين داوهم في حالة جد خطيرة | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بزاف بآسفي..والمصابين داوهم في حالة جد خطيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يكشف المستور.. اللحظة للي تخطبو فيها 2 بنات من وجدة للي دارو البوز في الفيسبوك | زووم
منذ 17 دقيقة

فيديو يكشف المستور.. اللحظة للي تخطبو فيها 2 بنات من وجدة للي دارو البوز في الفيسبوك

بالفيديو: أول خروج إعلامي للطبيبة المتدربة المغربية اللي ولدات مسافرة مغربية في قلب الطائرة بين كازا وكندا...هاكيفاش غامرت حتى نجحات عملية الولادة | بــووز

بالفيديو: أول خروج إعلامي للطبيبة المتدربة المغربية اللي ولدات مسافرة مغربية في قلب الطائرة بين كازا وكندا...هاكيفاش غامرت حتى نجحات عملية الولادة

فيديو أول رد للبنت للي تزوجات ببنت بوجدة ودارت البوز في الفيسبوك | زووم

فيديو أول رد للبنت للي تزوجات ببنت بوجدة ودارت البوز في الفيسبوك

لحظة هدم كاريان الغالية بقلب كازا | خارج البلاطو

لحظة هدم كاريان الغالية بقلب كازا

﻿

آخر المستجدات

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر بوانو على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد | بوليتيك
منذ 4 دقائق

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة

عــــاجل : والـــد عبد الله بوانو في ذمــة الله | بوليتيك

عــــاجل : والـــد ''عبد الله بوانو'' في ذمــة الله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.