بالصور ... السلطات العمومية تتدخل لهدم كاريان الغالية بعمالة البرنوصي بكازا ﻿

قام سكان ''كاريان الغالية'' التابع لعمالة سيدي البرنوصي دائرة سيدي مومن بالدارالبيضاء باحتجاجات رفضا لقرار الإفراغ والتنقيل إلى منطقة ''الحلحال'' نواحي مديونة.

شوف تيفي



قام سكان ''كاريان الغالية'' التابع لعمالة سيدي البرنوصي دائرة سيدي مومن بالدارالبيضاء باحتجاجات رفضا لقرار الإفراغ والتنقيل إلى منطقة ''الحلحال'' نواحي مديونة.

ويأتي تنفيذ قرار الإفراغ والهدم الذي تباشره السلطات العمومية اليوم الأربعاء 18 يوليوز، بكاريان الغالية، وفق مصدر ''شوف تيفي''، بعد المهلة التي منحتها السلطات المحلية و التي تجاوزت شهرين.

كما أفاد المصدر، أن هناك بعض الساكنة بالكاريان ينفذون قرار الإفراغ بشكل سلمي، ويقومون بالرحيل إلى محل سكناهم الجديد بشكل رضائي وقبول تام، في حين دخل بعض الساكنة في صراع مع السلطات العمومية، لمنعهم من تنفيذ القرار، معللين ذلك بعدم قبولهم للمكان الذي سينتقلون إليه بمنطقة الحلحال نواحي إقليم مديونة.





