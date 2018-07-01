خطير وبالفيــديو..مدير مستشفى يخاطب طبيبا: ''سأفضح كل أخطائك الطبية في حق المواطنين'' ﻿

تداول العديد من نشطاء موقـــع التواصل الاجتاعي ''فيسبوك'' فيديو ينسب لمدير مستشفى دخل في مشادة كلامية وملاسنات حادة مع أحد الأشخــاص وهم يتبادلون الاتهامات على طاولة الاجتماع إلى جانب آخرين.

شوف تيفي

تداول العديد من نشطاء موقـــع التواصل الاجتاعي "فيسبوك" فيديو ينسب لمدير مستشفى دخل في مشادة كلامية وملاسنات حادة مع أحد الأشخــاص وهم يتبادلون الاتهامات على طاولة الاجتماع إلى جانب آخرين.

وحسب رواد "فيسبوك" فالشخص الذي يصرخ قائلا : "ســـأفضح كل أخطائك الطبية في حق المواطنين" يحمل صفة مدير مستشفى، ويخاطب طبيبا من المحتمل أنه يشتغل تحت إمرته وعلى علاقة وطيدة به.