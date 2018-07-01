 خطير وبالفيــديو..مدير مستشفى يخاطب طبيبا: ''سأفضح كل أخطائك الطبية في حق المواطنين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر بوانو على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد | بوليتيك

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة

عــــاجل : والـــد عبد الله بوانو في ذمــة الله | بوليتيك

عــــاجل : والـــد ''عبد الله بوانو'' في ذمــة الله

نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير | مجتمع

نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير

القطار الفائق السرعة (البراق) .. ساعتان وعشر دقائق فقط بين طنجة والبيضاء | اقتصاد

القطار الفائق السرعة (البراق) .. ساعتان وعشر دقائق فقط بين طنجة والبيضاء

بالصورة.. الـداعية المشهور عدنان إبراهيم يعود إلى المغرب | بوليتيك

بالصورة.. الـداعية المشهور ''عدنان إبراهيم'' يعود إلى المغرب

أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين | مجتمع

أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين

يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال مرشح فكازا+صورة الهالك | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..انتحار قاصر في ظروف غامضة بعدما تلاح من سطح عمارة ديال ''مرشح'' فكازا+صورة الهالك

الإشاعات المشوشة المسمومة

خطير وبالفيــديو..مدير مستشفى يخاطب طبيبا: ''سأفضح كل أخطائك الطبية في حق المواطنين''

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 12:28 خطير وبالفيــديو..مدير مستشفى يخاطب طبيبا: سأفضح كل أخطائك الطبية في حق المواطنين | مجتمع
خطير وبالفيــديو..مدير مستشفى يخاطب طبيبا: ''سأفضح كل أخطائك الطبية في حق المواطنين''
تداول العديد من نشطاء موقـــع التواصل الاجتاعي ''فيسبوك'' فيديو ينسب لمدير مستشفى دخل في مشادة كلامية وملاسنات حادة مع أحد الأشخــاص وهم يتبادلون الاتهامات على طاولة الاجتماع إلى جانب آخرين.

شوف تيفي

تداول العديد من نشطاء موقـــع التواصل الاجتاعي "فيسبوك" فيديو ينسب لمدير مستشفى دخل في مشادة كلامية وملاسنات حادة مع أحد الأشخــاص وهم يتبادلون الاتهامات على طاولة الاجتماع إلى جانب آخرين.

وحسب رواد "فيسبوك" فالشخص الذي يصرخ  قائلا : "ســـأفضح كل أخطائك الطبية في حق المواطنين" يحمل صفة مدير مستشفى، ويخاطب طبيبا من المحتمل أنه يشتغل تحت إمرته وعلى علاقة وطيدة به.

وتفاعل رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع "الفيديو" الذي انتشر بشكل واسع، معلقين أن هناك حقائق كثيرة تغيب عن المواطنين  في المستشفيات، ولا تكشفها إلا الصراعات وساعات الغضب بين الأطباء والمسؤولين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فيسبوك مدير مستشفى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير | مجتمع

نقابة صحية تستنكر الإعتداء على طبيبة بأكادير

أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين | مجتمع

أرملة ستينية مهددة بفقدان بصرها وتوجه نداء للمحسنين

بالصور ... السلطات العمومية تتدخل لهدم كاريان الغالية بعمالة البرنوصي بكازا | مجتمع

بالصور ... السلطات العمومية تتدخل لهدم كاريان الغالية بعمالة البرنوصي بكازا

عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة | مجتمع

عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يكشف المستور.. اللحظة للي تخطبو فيها 2 بنات من وجدة للي دارو البوز في الفيسبوك | زووم
منذ 16 دقيقة

فيديو يكشف المستور.. اللحظة للي تخطبو فيها 2 بنات من وجدة للي دارو البوز في الفيسبوك

بالفيديو: أول خروج إعلامي للطبيبة المتدربة المغربية اللي ولدات مسافرة مغربية في قلب الطائرة بين كازا وكندا...هاكيفاش غامرت حتى نجحات عملية الولادة | بــووز

بالفيديو: أول خروج إعلامي للطبيبة المتدربة المغربية اللي ولدات مسافرة مغربية في قلب الطائرة بين كازا وكندا...هاكيفاش غامرت حتى نجحات عملية الولادة

فيديو أول رد للبنت للي تزوجات ببنت بوجدة ودارت البوز في الفيسبوك | زووم

فيديو أول رد للبنت للي تزوجات ببنت بوجدة ودارت البوز في الفيسبوك

لحظة هدم كاريان الغالية بقلب كازا | خارج البلاطو

لحظة هدم كاريان الغالية بقلب كازا

﻿

آخر المستجدات

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر بوانو على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد | بوليتيك
منذ 3 دقائق

عدم الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين يجبر ''بوانو'' على مراسلة أعضاء لجنة المالية من جديد

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع | حوادث و حقوق

حصيلة..حوادث السیر تحصد 20 قتیلا و 1850 جریحا في ظرف أسبوع

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث يهز البيضاء: زوجة شعلات العافية في راسها وفراجلها وداوهم للمستشفى فحالة خطيرة

عــــاجل : والـــد عبد الله بوانو في ذمــة الله | بوليتيك

عــــاجل : والـــد ''عبد الله بوانو'' في ذمــة الله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.