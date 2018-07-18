بالــوثيقة..زلزال الاستقالات يهز الذراع النقابي لحزب الاستقلال ﻿

علمت ''شوف تيفي '' من مصادرها أن الجامعة الحرة للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، اهتزت هذه الأيام على وقع عدد من الاستقالات التي زلزلت

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي '' من مصادرها أن الجامعة الحرة للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، اهتزت هذه الأيام على وقع عدد من الاستقالات التي زلزلت التنظـــيم .

وحسب ذات المصادر فتعزى هذه الاستقالات الجماعية إلى سوء التدبير الذي تعرفه النقابة بعد تولي ''النعم ميارة'' الكتابة العامة، و التناقض الملموس من طرف المستقيلين بين الخطاب الذي تبنته هذه القيادة و ممارسة الفعل النقابي و التفاوضي حول الملف المطلبي لمهنيي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل حسب نص الاستقالة.

و أكد أحد المستقيلين الذي فضل عدم ذكر اسمه، في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي''، أن هذه الاستقالات جاءت بعد تفكير و تشاور طويل، و بعد أن باءت جميع محاولات تجاوز هذه الأزمة التنظيمية بالفشل، و أن القرار اتخذ بشكل مستقل بعد استنفاذ جميع الحلول مع ميارة الرجل الصحراوي المحسوب على تيار حمدي ولد الرشيد الذي أصبح يعيش مشاكل تنظيمية كبيرة في صفوف الحزب بعد تغول تيار ''آل فاسي'' بعودة نزار بركة على رأس الميزان .