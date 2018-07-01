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أخطر شفار في كازا مشا فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوه

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 11:30 أخطر شفار في كازا مشا فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوه | حوادث و حقوق
أخطر شفار في كازا مشا فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوه
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء 17 يوليوز، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات في حق شاب من ذوي السوابق العدلية، يعد من أخطر اللصوص بمنطقتي الأزهر والبرنوصي.

"شوف تيفي"
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء 17 يوليوز، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات في حق شاب من ذوي السوابق العدلية، يعد من أخطر اللصوص بمنطقتي الأزهر والبرنوصي.
وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، توصلت الأسبوع الماضي، بشكاية من سيدة تفيد بتعرضها للسرقة على يد المعني بالأمر، مشيرة أي "السيدة" إلى أنه تورط في سرقة هاتفها النقال ومبلغ مالي من داخل سيارتها.


وأبرز ذات المصدر أن المصالح الأمنية، أوقفت العني بالأمر وأسفرت عملية تفتيشه في العثور على المسروقات بالإضافة إلى عشر هواتف، وخلال التحقيق معه، تبين تورطه في العشرات من عمليات السرقة.

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية السرقة المسروقات

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